La UCO destaca la "influencia" que tenía Koldo sobre el ministro Torres: "Consiguió que el presidente de Canarias se encargara de reclamar los pagos pendientes"

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia CIvil sobre la compra de mascarillas por el Gobierno de Canarias destaca la "influencia" que tenía Koldo García con el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres: "Consiguió que el presidente de Canarias se encargara directamente de reclamar los pagos pendientes" a la trama, dice el documento, al que ha tenido acceso esta redacción.

"Estos contratos de material sanitario, enmarcados temporalmente en la crisis del covid-19 en el año 2020, constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo García, al menos, desde octubre de 2019, en una suerte de nómina que permitía la petición de favores, desde Aldama hacia Koldo García, asegurando así la capacidad de actuación del primero en el seno del Ministerio de Transportes", destaca el documento policial, que concluye: "Este pago recurrente permitía, por tanto, a Victor de Aldama, tener acceso al propio ministro".

Para realizar este informe sobre la contratación de las mascarillas, los agentes han utilizado la información recogida en dos teléfonos móviles y la grabadora incautados a Koldo García, además de la información contenida en los dispositivos de Víctor de Aldama y de sus socios Alfonso Serrano, Ignacio Díaz Tapia, César Moreno e Íñigo Rotaeche.

Negó vinculos con Aldama

En su intervención en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo, Ángel Víctor Torres negó vínculos con el comisionista de la trama, Víctor de Aldama: "No tengo trato con ese señor", respondió, negando las acusaciones de Víctor de Aldama. Rechazó haber cobrado o pedido 50.000 euros, como declaró el comisionista en el Tribunal Supremo.

También rechazó haber tenido contactos "con señoritas". "Lo que le puedo asegurar es que yo no he ido a ningún piso", dijo Torres en relación al supuesto piso que Aldama aseguró haber alquilado en la zona de Atocha en Madrid. Tampoco otorgó un trato de favor desde el Gobierno de Canarias a las empresas patrocinadas por el presunto "nexo corruptor".