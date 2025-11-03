Víctimas de la dana ven en la dimisión de Mazón el resultado de la “lucha ciudadana”

“Ha sido un intento de defensa judicial”. Así ha visto Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes Dana 29 d'octubre de 2024, las palabras del hasta ahora president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la comparecencia en la que ha anunciado su dimisión como jefe del Consell. Es un “triunfo ciudadano”, considera, pero también un ejemplo más de discurso en el que se ha limitado a “decir más mentiras, no asumir ninguna responsabilidad y defender sus políticas negacionistas”.

A Gradolí, las palabras de Mazón no le han sorprendido. “Todos culpables menos él, es a lo que estamos acostumbrados, en su línea”, ha dicho. A su juicio, la comparecencia “no ha estado a la altura de un president de la Generalitat”. “Ha hecho un parlamento político, no un discurso institucional”, ha reprochado.

"Una realidad paralela"

En la comparecencia se han podido escuchar, sobre todo, críticas al Gobierno de España por una supuesta falta de información, así como por la ausencia de esfuerzo, a juicio de Mazón, en la reconstrucción. Por eso, las víctimas entienden que el president se ha instalado, una vez más, en “sus autocreencias de justificación y de realidad paralela”. Ha dimitido, sí, pero lo ha hecho “sin asumir absolutamente ninguna responsabilidad”.

¿Es suficiente la dimisión de Carlos Mazón y su sustitución por otro president o presidenta en interinidad, hasta las elecciones? Para Gradolí, no, “si van a continuar con las políticas negacionistas lideradas por Vox”, al necesitar sus votos para una potencial investidura de un candidato del PP. “Debería dimitir todo el Gobiierno regional: no estuvieron a la altura”, ha indicado.

Rosa Álvarez y Mariló Gradolí. / Miguel Angel Montesinos

"Un gran ejemplo de lucha ciudadana"

De lo contrario, con otra persona al frente del gobierno valenciano pero con la misma línea política, los vecinos de la zona cero no van a tener “la seguridad” necesaria. Desde la Associació de Víctimes Dana 29-O destacan que “toda la reconstrucción debe estar adaptada al cambio climático”. “Y sus socios de gobierno, Vox, son negacionistas climáticos que no van a permitir que se hagan las obras necesarias”, denuncia Gradolí.

Eso sí, ve la dimisión como el resultado de la presión ciudadana y el rechazo de las víctimas de la dana. “Lo que está claro es que cuando la ciudadanía tiene un objetivo justo, y cree que tiene que luchar por esa justicia, está claro que da resultados”, ha agradecido Mariló Gradolí. Un “gran ejemplo de lucha ciudadana”, dice, el que ha dado la sociedad valenciana que ha conseguido “resultados como el que el president de la Generalitat asuma sus responsabilidades políticas”.

Las tres asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana comparecen esta semana en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados. En Madrid estarán ya a las 13.30 horas de este lunes, en el Ateneo de la capital, que acogerá una rueda de prensa después de reunirse con cerca de 30 entidades que quieren expresarles su apoyo ante las comparecencias en la citada comisión.