En directo | Comparece Ángel Víctor Torres tras las últimas revelaciones del caso Koldo
El informe de la UCO señala que Koldo consiguió que el entonces presidente de Canarias se encargara directamente de reclamar pagos pendientes de su Gobierno a una empresa de Víctor de Aldama por contratos de material sanitario en plena pandemia
Redacción
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, comparece ante los medios de comunicación tras las últimas revelaciones del caso Koldo. El informe de la UCO señala que Koldo consiguió que el entonces presidente de Canarias y ahora ministro se encargara directamente de reclamar pagos pendientes de su Gobierno a una empresa de Víctor de Aldama por contratos de material sanitario en plena pandemia.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha restado importancia a las filtraciones que se van conociendo, al señalar que en ellas "queda absolutamente claro y demostrada la falsedad" de las acusaciones contra el titular de Política Territorial. "Conforme van avanzando todos los procesos judiciales, se va conociendo la verdad y, por tanto, se descarta completamente cualquier implicación del ministro Torres", ha añadido.
