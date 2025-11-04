El Gobierno cierra filas con Torres tras el informe de la UCO y lo desvincula del pelotazo de las mascarillas

El Gobierno refuerza su confianza política en el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tras conocerse el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre su participación, cuando era presidente de Canarias, en el pelotazo de las mascarillas. “Queda absolutamente claro y demostrada la falsedad de las acusaciones contra el ministro”, ha zanjado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Alegría ha evitado manifestar cualquier tipo de dudas con el contenido del informe para asegurar que se “descarta completamente cualquier implicación del ministro”.

Fuentes de Moncloa apuntan en privado que en el informe no se revela ninguna información nueva y demostraría que el titular de Política Territorial no habría cometido “ningún delito”. Es más, señalan que de su contenido se derivan las gestiones de un presidente autonómico "batallando por conseguir mascarillas y material sanitario" en un contexto de pandemia en el que no había acceso.

De ahí que las mismas fuentes insisten en su "máxima tranquilidad", pero sin esconder "enfado" por las acusaciones durante los últimos meses de presunta corrupción. "No se ha encontrado nada", subrayan para ironizar que "el PP va de decepción en decepción".

La Guardia Civil desvela que Koldo García "consiguió que el presidente de Canarias se encargara directamente de reclamar los pagos pendientes" a la trama de las mascarillas. Asimismo, apunta a una posible reunión, celebrada en julio de 2020, entre el ministro y el comisionista Víctor de Aldama. El encuentro habría tenido como finalidad desatascar el pago de los tapabocas y la compra de PCR: "En cuanto a la persona a la que se refiere como la que conoció el otro día, podría ser Víctor de Aldama, ya que, según se ha detallado [...], se habría reunido con él, y supuestamente con Koldo García, el día 15 de julio de 2020", concluyen los agentes.

“Ni mujeres explotadas sexualmente, ni pisos, ni mordidas, ni comisiones ni encuentros con narcotraficantes”, apuntaban ya este lunes fuentes del equipo de Torres para asegurar que “queda demostrada la falsedad de las graves acusaciones hacia Torres”. Así se acredita en la parte del informe conocida “y así seguirá siendo cuando se conozca el informe al completo”, se reafirman.

"Falsas denuncias"

Para sostener estos argumentos se basan asimismo en que el Supremo ha cerrado la instrucción con la apertura de juicio para el asesor Koldo García, el presunto “nexo corruptor” de la trama, Víctor de Aldama y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, “sin que exista ninguna mención sobre Canarias ni sobre el ministro Torres”.

“El juez no ha considerado creíble ninguna de las falsas denuncias de Aldama”, sostienen las mismas fuentes para apuntar que, después de más de un año, donde se han analizado por parte de la Guardia Civil las distintas conversaciones del ministro Torres desde el año 2020, “la conclusión es que no hay nada delictivo en las mismas”. Ante ello, se preguntan si “se puede permitir en un Estado de derecho que se intente, sin la más mínima prueba y con absoluta vileza, destrozar la imagen de una persona y a su familia” y exigen “disculpas públicas a quienes han dado pábulo y han sido altavoz de todas estas infamias”.