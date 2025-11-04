Trece víctimas inician hoy el desfile de 127 testimonios en la comisión de la dana en el Congreso

Los testimonios de las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 se escucharán en el Congreso desde este martes, 4 de noviembre, a partir de las 10.30 horas hasta el jueves. Tres sesiones en las que está previsto que comparezcan un total de 13 representantes de las víctimas y que servirán para poner en marcha la comisión de investigación en la Cámara Baja. Para intentar aportar luz sobre las responsabilidades políticas en la gestión de aquella emergencia y en los primeros pasos de la reconstrucción. El formato acordado por los grupos para estas intervenciones difiere del habitual, en el que los miembros de la comisión formulan preguntas directas a los comparecientes en formato interrogatorio. Esta vez se ha querido que los intervinientes no se sientan soliviantados. Cada uno de ellos podrá realizar una intervención inicial de un cuarto de hora, sin interrupciones. Y posteriormente, cada uno de los grupos podrá formular sus preguntas durante cinco minutos. Será en una segunda intervención cuando los comparecientes podrán disponer de otros 15 minutos para responder a las cuestiones planteadas.

Rosa María Álvarez, la primera en comparecer

La primera sesión de la comisión contará con la presencia de cinco víctimas. Las primeras personas en hablar serán la presidenta y la vicepresidenta de las Asociación de Víctimas Mortales 29-O, Rosa María Álvarez y Carmina Gil. A continuación le tocará el turno a Ernesto Martínez Alfaro, tío de Elisabet Gil, una de las dos personas que siguen desaparecidas. Dolores Ruiz, que estuvo durante horas agarrada a una reja y vio como la riada devoraba a su marido y sus dos hijos en Chiva será la siguiente en tomar la palabra. Y a continuación intervendrá María Teresa Pagán, que perdió a su hermana, su cuñado y su sobrino de cuatro años.

Para el miércoles se ha previsto la comparecencia de varios miembros de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud, como su presidente Cristian Lesaec. También acudirán Alejandro Carabal, Elisabeth González y Verónica Vicent. Y el jueves, en la última de las tres sesiones que abren el desfile de víctimas, llegará el turno de la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana 29-O, Mariló Gradolí. También hablarán Toñi García, que perdió a su marido y una hija; Josep Ignasi Carpio, cuyo hermano y sobrina fallecieron en un garaje de Benetússer y Empar Puchades.

Más de 120 solicitudes de documentación y vídeos

Serán las trece primeras comparecencias de un total de 127 incluidas en el plan de trabajo pactado por el PSOE, Sumar y demás socios parlamentarios. Además, se han registrado 126 solicitudes de documentación y vídeos del día de autos. El plan de trabajo diseñado incluye tres fases: la primera analizará aspectos relativos a la prevención, la segunda se centrará en la gestión de la emergencia y la tercera, en la respuesta posterior y la atención a las víctimas. Se ha previsto un plazo de un año desde que hoy arrancan los testimonios hasta tener las conclusiones redactadas.

Mazón irá el 17 de noviembre

El 17 de noviembre comparecerá Carlos Mazón, ya como presidente en funciones. En este caso, el formato ya será el habitual de pregunta-respuesta por espacio de 20 minutos. Luego acudirá la ex consellera Salomé Pradas. También se prevé citar a los jefes de gabinete de ambos políticos, al presidente del PP Alberto Núñez Feijóo (el número 19 en comparecer) o la periodista y organizadora de eventos Maribel Vilaplana, que pasó toda la tarde de la dana con Mazón. En el listado de requeridos figuran escoltas del dimitido titular del Consell, el dueño de El Ventorro, varios consellers y cargos de la Generalitat, así como alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados. También acudirán responsables de organismos dependientes del Gobierno como Protección Civil, la Aemet o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El listado lo cierra Pedro Sánchez, quien será llamado junto a siete de sus ministros.