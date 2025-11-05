Investigación a la mujer del presidente
El juez Peinado impulsa la causa para sentar ante un jurado a Begoña Gómez por cinco delitos e imputa a la actual secretaria de Presidencia
Acuerda la continuación del procedimiento por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, ha dictado un auto en el que impulsa la causa para sentar ante un jurado popular a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos.
En su resolución, a la que ha tenido acceso El PERIÓDICO, descarta citar en el procedimiento tanto a Pedro Sánchez como al actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pero imputa a la actual secretaria de Presidencia, Judith Alexandra González.
En la resolución, el magistrado madrileño reconoce que su decisión inicial de no dirigir la causa contra la asistente Cristina Álvarez "no era correcta"; por lo que la mantiene investigada por "la intervención habitual" de quien era directora de Programas de Presidencia de Gobierno, pues Peinado considera que era "utilizada como un elemento más de influenciabilidad subjetiva en el delito de tráfico de influencias".
El instructor también da marcha atrás, tras el tirón de orejas de la Audiencia Provincial de Madrid, en su decisión de abrir una pieza separada sobre la contratación de la asistente de Begoña Gómez. En su resolución, de 44 páginas, Peinado reconoce que la Audiencia madrileña "llega a la conclusión de que, los comportamientos de la investigada María Cristina Álvarez, están íntimamente entrelazados" con el supuesto tráfico de influencias que le atribuye a Begoña Gómez.
"De forma y manera que la prueba de ambos supuestos delitos está intrínsecamente unida, casi de medio a fin, y ello, imposibilita la formación de piezas separadas", completa el magistrado en su auto, que después sostiene que los delitos de tráfico de influencias y malversación son competencia del Tribunal del Jurado.
