Caso Koldo
Las acusaciones del caso Koldo piden al juez que expulse al PSOE tras la investigación abierta sobre los pagos en efectivo
El partido de Pedro Sánchez forma parte de la acusación popular unificada en la causa que ahora también indaga en los sobres entregados a Ábalos y Koldo
La acusación popular unificada en la causa abierta en la Audiencia Nacional por el caso Koldo ha solicitado que se expulse del procedimiento al PSOE, que se encuentra integrado entre los partidos y organismos que ejercen esta acusación, después de que ayer el juez Ismael Moreno abriera una pieza separada que indaga en los pagos en efectivo que desde la caja d Ferraz se entregaron a José Luis Ábalos y al que fuera su asesor en Transportes.
Según señala el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO el auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 parte de una invetigación de pagos en efectivo "que no estarían reflejados en la información oficial facilitada por el partido", y a juicio del resto de acusaciones la situación en la que se encuentra ahora la formación liderada por Pedro Sánchez hace "incompatible" que siga ejerciendo la acción popular en este procedimiento.
