Caso Koldo
Koldo y Aldama, citados a declarar en la Audiencia Nacional por el informe de la UCO sobre el ministro Torres
El juez Moreno cita al que era asesor del exministro Ábalos el próximo día 27 y al comisionista, al día siguiente en relación con la compra de mascarillas en Canarias durante la pandemia
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar como imputados los próximos días 27 y 28, respectivamente, al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama en la causa a la que da nombre el primero y en la que se investigan los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia.
En una providencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 afirma acordar esta diligencia a instancias de la fiscalía una vez recibido el informe del pasado 30 de octubre de la Unidad Central Operativa (UCO) de Delincuencia Económica de la Guardia Civil en relación con los contratos de mascarillas en Canarias, en el que se reflejaban los contactos que la presunta trama de corrupción mantuvo con el entonces presidente canario y hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
El instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional ha citado a Víctor de Aldama el día 27 y un día después lo hará Koldo García para que aclaren la relación que mantenían en relación con la venta de mascarillas a través de la empresa Soluciones de Gestión.
El fiscal Anticorrupción adscrito al caso, Luis Pastor, había solicitado la citación de ambos en un escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que señala que, según las conclusiones de la UCO, los contratos "enmarcados temporalmente en la crisis del covid en el año 2020, constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo, al menos, desde octubre de 2019, en una suerte de nómina que le permitía la petición de favores". Con ese pago, Aldama se aseguraba la "actuación" de Koldo "en el seno del MITMA" (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible), a cuyo frente estaba el todavía diputado José Luis Ábalos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
- Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres
- La histórica Mercería López de la calle Colón de Cáceres se transforma en un apartamento a pie de calle
- La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025
- El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
- Los ocho restaurantes que participan en el concurso de hamburguesas de Cáceres
- Un arquitecto cacereño diseñará el futuro PAC de Cáceres que se ubicará en la Hispanidad
- Siete asociaciones de vecinos de Plasencia apoyan a Ciudad Jardín, que denuncia descalificaciones y amenazas del edil Nisa