Comunitat Valeniana
La jueza de la dana cita a Pérez Llorca en medio de su posible investidura como relevo de Mazón
El secretario general del PPCV está citado el 21 de noviembre para explicar sus llamadas con Salomé Pradas de la tarde de la dana
Laura Ballester
El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ya tiene fecha y hora para acudir a declarar como testigo en la causa de la dana. La jueza de instrucción número 3 de Catarroja ha citado al síndic popular el próximo 21 de noviembre a las 11.30 horas de la mañana.
Caprichos del calendario, el judicial y el parlamentario, Pérez Llorca podría encontrarse en ese momento enfrascado en su proceso de investidura, que está comenzando a arrancar estos días. Tras la dimisión de Carlos Mazón, el también alcalde de Finestrat es la opción más firme del PP, aunque depende de los votos de Vox para ser investido y evitar el escenario del adelanto electoral.
El plazo para que los grupos parlamentarios presenten candidato para relevar a Mazón finaliza el próximo 19 de noviembre, aunque en caso de acuerdo entre PP y Vox se podría anticipar. Tras ello, se debe abrir un periodo de entre 3 y 7 días para fijar el pleno de investidura. Esta declaración del día 21 podría coincidir con esos plazos. Pero también podría llegar a declarar ese día ya como president.
Además de Pérez Llorca, la jueza Ruiz Tobarra ha dado fecha al dueño del restaurante El Ventorro para ese mismo día a las 9 y media de la mañana.
Cabe destacar que la jueza de la dana está investigando el tráfico de llamadas entre la consellera Salomé Pradas y el president y los altos cargos de Presidencia con los que estuvo en contacto en las horas críticas de la dana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desde este miércoles pueden pedirse en Extremadura las ayudas de hasta 10.000 euros para la entrada en vivienda protegida
- Una carpa gigante garantizará la celebración de un certamen de hamburguesas en la plaza de toros de Cáceres
- La histórica Mercería López de la calle Colón de Cáceres se transforma en un apartamento a pie de calle
- La Universidad de Extremadura oferta 101 plazas para personal docente e investigador para el año 2025
- El héroe de la calle Túnez tras la tromba de agua en Cáceres: Carlos Tostado, el comercial de lápidas que se hundió hasta la cadera para indicar dónde estaba la alcantarilla
- Los ocho restaurantes que participan en el concurso de hamburguesas de Cáceres
- Un arquitecto cacereño diseñará el futuro PAC de Cáceres que se ubicará en la Hispanidad
- Siete asociaciones de vecinos de Plasencia apoyan a Ciudad Jardín, que denuncia descalificaciones y amenazas del edil Nisa