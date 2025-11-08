Congreso del PP andaluz
Ayuso cancela su participación en el congreso del PP andaluz por una "leve indisposición"
La ausencia de la presidenta de Madrid marca el arranque de la segunda jornada del congreso
Redacción
La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cancelado por motivos de salud su participación en el congreso del PP de Andalucía que reelige a Juanma Moreno, ya que sufre una "leve indisposición", según fuentes del partido.
La participación de Díaz Ayuso estaba prevista para este sábado, en la segunda jornada del congreso, en una intervención junto al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.
Los populares andaluces celebran este fin de semana el congreso regional del partido, que reelegirá este sábado a Moreno al frente del partido, con las elecciones andaluzas en el horizonte de 2026.
En esta jornada estará arropando a Moreno el secretario general del PP, Miguel Tellado, y mañana será el turno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
- Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
- Estos son los doce colegios e institutos extremeños premiados por sus buenas prácticas
- Más espectáculos, juego de luces y sonido sobre el patrimonio y un escenario en la plaza Mayor de Cáceres para conciertos: el Mercado Medieval de las Tres Culturas regresa con cambios
- Los ocho restaurantes que participan en el concurso de hamburguesas de Cáceres
- Un cacereño en un juicio histórico
- Un arquitecto cacereño diseñará el futuro PAC de Cáceres que se ubicará en la Hispanidad
- Plasencia premia a sus ‘abuelos’ más queridos, generosos y comprometidos
- La Junta propone elevar de 15 a 43 las comarcas ganaderas en Extremadura para un mejor control sanitario