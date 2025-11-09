El núcleo duro de Mazón habló con Pradas nueve minutos en momentos clave del día de la dana

Si algo ha quedado patente en el año de instrucción de la causa de la dana de Valencia es que la magistrada que pilota la investigación, Nuria Ruiz Tobarra, no puede indagar en las responsabilidades directas de Carlos Mazón en la gestión de la emergencia por el aforamiento de este, que retiene pese a haber renunciado al cargo de president. Para ello debería elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), perdiendo por el camino el control sobre la misma.

Sin embargo, la Audiencia de Valencia, en el reciente auto en el que daba luz verde a citar a declarar a la periodista que comió con Mazón esa tarde, Maribel Vilaplana, abría una vía lateral: señalaba la pertinencia de su testimonio para esclarecer lo que hizo el presidente valenciano, pero también lo que no hizo: acción u omisión, apunta la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, abriendo una nueva fase en lo que respecta a la actuación del jefe del Ejecutivo autonómico ahora en funciones.

La base es que la comunicadora pudo haber escuchado parte de las conversaciones del dirigente popular y sus comentarios posteriores a esas llamadas que recibió durante las casi cuatro horas que ambos compartieron en El Ventorro. Entre otras, en la comida habló cuatro veces con Pradas.

Siguiendo esa lógica, la magistrada también ha citado a declarar esta semana como testigos a buena parte del núcleo duro de Mazón en el Gobierno autonómico y en el PP valenciano, por las llamadas que estos cruzaron con Pradas y que en muchos casos se producen en momentos clave de la emergencia y tras haber hablado antes con Mazón.

Tráfico de las llamadas de Pradas a Mazón y a su núcleo duro durante el 29-O. / Andreu Vicedo

Seis interlocutores

Levante-EMV ha analizado ese tráfico de llamadas entre Pradas y los cuatro estrechísimos colaboradores de Mazón que hablaron con la exconsellera esa jornada: el jefe de gabinete del president, José Manuel Cuenca; el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García; el director general de Comunicación, Paco González; y el secretario general del PPCV, síndic popular en las Corts y ahora ‘presidenciable’ Juanfran Pérez Llorca.

En total, estos cuatro cargos, todos de la máxima confianza de Mazón, cruzaron 16 llamadas con Pradas el 29 de octubre. Hablaron durante 8 minutos y 39 segundos. Así se desprende del listado telefónico aportado por la exconsellera en el juzgado de Catarroja. Al cruzar estas comunicaciones con las llamadas reconocidas por Mazón y comunicadas a las Corts (aunque sin un respaldo documental en forma de factura), destacan varias conversaciones que llegan inmediatamente después de que la exconsellera o sus colaboradores hablaran, o lo intentaran, con el presidente valenciano.

Según ha declarado Pradas, durante la jornada quiso mantener a la cúpula de Presidencia informada en todo momento de las decisiones que iba tomando, aunque defiende que no consultaba, sino que daba cuenta de las medidas y la situación. A partir de las 15 horas, ella asume el mando único de la emergencia, con la declaración del nivel 2.

Momentos decisivos

Ese contacto intenso entre Pradas y el Palau, con Mazón como posible nexo, se aprecia en varios momentos decisivos de la emergencia: tras las alertas hidrológicas de la mañana, antes del inicio del Cecopi, durante el receso en el que ya se debate el Es Alert y durante las 19.00 y las 20.00 horas, precisamente la hora en la que todavía no se conoce el paradero de Mazón.

A las 12.53 horas, la exconsellera titular de las Emergencias llama al jefe de gabinete del president, que no responde. El intento se produce justo después de que Pradas tampoco consiga que Mazón le coja el teléfono (12.52). Media hora después (13.19) Cuenca, que como otros colaboradores de Mazón no estaba en Valencia, devuelve la llamada a Pradas y conversan durante un minuto.

A esa hora de la mañana ya está claros los dos escenarios en los que se desatará la tragedia esa jornada. A las 11.45 horas se ha declarado la alerta hidrológica en el río Magro, y a las 12.20 horas en el barranco del Poyo. El tercero será en la cuenca alta del río Turia, en la comarca de los Serranos.

Minutos después, Pradas es informada de que se ha enviado a los bomberos forestales a establecer una vigilancia a ambos puntos. Además, la Delegación del Gobierno ya había puesto la UME a disposición de la Generalitat atendiendo a la compleja situación en algunas comarcas a esa hora. Esa primera actualización informativa de Pradas con el president (fallida) y su equipo se produce en los momentos posteriores. Mazón es conocedor de ess alertas hidrológicas, que se comentan en su reunión de las 13.45 con los agentes sociales.

Llamadas sin respuesta

La consellera, que no ha hablado con Mazón desde el pleno del Gobierno valenciano (9.00 horas), vuelve a intentarlo a las 16.29. El president, en El Ventorro, vuelve a no responder. Son los momentos previos a la reunión del Cecopi y Pradas regresa de la Ribera con su número dos Emilio Argüeso, donde han visto una situación muy complicada que les lleva a convocar la reunión.

En esos momentos vuelve a repuntar el tráfico de llamadas entre la consellera y los hombres de confianza de Mazón en el Palau. El secretario autonómico Cayetano García llamará dos veces a la consellera (16.11, durante dos minutos; y 16.43, poco después de que Mazón no atienda la llamada de Pradas). También el jefe de gabinete, fuera de Valencia, llama otras dos veces (16.48 y 16.56), en sendas comunicaciones de medio minuto. A esa hora, cualquiera que tenga una tele cerca sabe que en Utiel se ha vivido una catástrofe.

17.37: primera llamada con Mazón

Con el Cecopi ya en marcha, Pradas logra al fin hablar con el president, por primera vez ese día desde el pleno de primera hora. Son las 17.37 horas y es Mazón quien llama a Pradas. Serán apenas dos minutos.

A esa hora, ya se conoce el drama de Utiel (mueren 6 personas ese día) y en el Cecopi ya se ha puesto sobre la mesa la complicada situación del embalse de Forata. El listado de llamadas conocidas por Mazón comienza a esa hora. No se sabe con quién habló o si alguien le alertó previamente.

Tráfico de llamadas en el receso

Durante el receso del Cecopi, de 18.00 a 19.00 aproximadamente, se disparan los contactos entre Pradas, Mazón y su núcleo duro. Son instantes de cruce de llamadas, mientras Emergencias ya prepara el texto del Es Alert, que ahora se sabe que estará listo a las 18.37 horas, aunque no se lanzará hasta las 20.11.

A las 18.16 horas se produce la conversación más larga entre Pradas y Mazón, de siete minutos. Cuelgan por tanto a las 18.23. Dos minutos después, a las 18.25, la exconsellera llama a Cuenca, que vuelve a no responder. En ese mismo minuto contacta con Mazón de nuevo y hablan 43 segundos.

Son minutos decisivos y las comunicaciones no cesan. A las 18.26, en cuanto cuelga a Mazón, Pradas llama a Paco González. El director de Comunicación recibirá minutos después (18.48) una llamada del president, que sigue en el restaurante y entre medias ha vuelto a conversar 33 segundos con Pradas, a las 18.30.

Pérez Llorca entra en escena justo antes de que acabe el receso del Cecopi. Comunica dos veces con Mazón a las 18.57 (se desconoce duración al no haber sido aportada por Presidencia). Al número dos del PPCV aun le da tiempo en ese mismo minuto de llamar a Pradas, que no le atiende, pero le contacta al minuto siguiente y hablan 14 segundos. Y otro minuto después (18.59), es a la inversa: Pérez Llorca llama y charlan 9 segundos.

Pradas, por último, también llamará a Cayetano García a las 19.36 y hablan 2 minutos. El contacto se produce, de nuevo, después de que Mazón no responda a una llamada de la exconsellera, que vuelve a recurrir a su entorno. García y Pradas hablarán de nuevo a las 19.43, también inmediatamente después de que Pradas hable con Mazón en ese mismo minuto. La última conversación entre ambos, de nuevo a iniciativa de la exconsellera, se da a las 20.24, cuatro minutos antes de que Mazón se presente en el Cecopi.