PI STUDIO

Así ha sido la despedida oficial de los Reyes con motivo de su viaje de Estado a China

Los reyes don Felipe y dña Letizia han sido despedidos con honores al partir hacia su viaje de Estado a China. Con este viaje -cuya agenda oficial se desarrollará del 11 al 13 de noviembre- se culmina la celebración del 20 aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China y supone además una ocasión para intentar reducir los desequilibrios de la balanza comercial con la que es en la actualidad la segunda potencia mundial y que puede superar a la primera. Más información