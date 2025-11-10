Mañueco acusa a PSOE y Vox de torpedear el futuro de CyL al obstaculizar los presupuestos

El presidente autonómico del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado al PSOE y a Vox de "poner palos en la rueda y torpedear el futuro de Castilla y León" al intentar frenar los presupuestos autonómicos para 2026.

Durante la clausura de la Junta Provincial del PP de Palencia, celebrada este lunes en el Centro Cultural Provincial, Fernández Mañueco ha defendido la gestión útil y eficaz del Gobierno autonómico frente al ruido vacío de otras formaciones políticas.

"Mientras nosotros trabajamos para transformar la realidad, otros se dedican al conflicto permanente. No vamos a consentir que destruyan lo que hemos construido", ha afirmado.

Fernández Mañueco ha asegurado que los presupuestos que la Junta ha presentado "no son un trámite administrativo, sino la expresión de ambición colectiva", con medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de las familias, apoyar a agricultores y ganaderos, reforzar la sanidad y la educación y hacer de Castilla y León "una de las tres mejores comunidades de España para vivir, para formar una familia y para trabajar".

En este sentido ha lamentado que el PSOE y Vox vayan "juntos de la mano, poniendo palos en las ruedas y zancadillas al futuro de Castilla y León" como se está viendo en la tramitación de los presupuestos de 2026.

"Fingen estar enfrentados, pero acaban siempre unidos y atacando al Partido Popular. Votando lo mismo, utilizando la misma táctica. El PSOE para sostener los despropósitos de Sánchez. Y Vox para atacar al Partido Popular", ha manifestado.

"Pero los dos coinciden en el mismo objetivo. Torpedear los presupuestos y, por tanto, torpedear el futuro de Castilla y León", ha reiterado, advirtiendo de que desde el Partido Popular no lo van a consentir por lo que han pedido a PSOE y a Vox que actúen con responsabilidad y sin intereses partidistas para "no dar al traste con proyectos buenos".

El presidente autonómico ha insistido en que su meta es situar a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir" y ha pedido a los alcaldes, concejales y cargos públicos del PP que presuman de gestión en todos los rincones de Castilla y León pero que no bajen la guardia en los próximos meses reforzando el mensaje del partido en todos los municipios.

"Hay quien prefiere el ruido, pero en el ruido no se avanza. Nosotros creemos en la buena política que huye del ruido, la política que ofrece resultados, que ofrece nueces y mira al futuro con serenidad y con la fe de que somos capaces de conseguirlo juntos", ha concluido.

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (segundo por la izquierda), en la Junta Directiva del PP de Palencia. / PP CASTILLA Y LEÓN / Europa Press

Bloqueo al municipalismo

Por su parte, la presidenta del PP de Palencia, Ángeles Armisén, ha defendido que los presupuestos autonómicos para 2026 son unas cuentas “con mucho ADN palentino”, al recoger inversiones históricas en la provincia y responder “a las verdaderas necesidades de Castilla y León”.

“Son los presupuestos que solo podemos tener porque los hace alguien que conoce la tierra y considera que esta provincia es una prioridad”, ha afirmado Armisén, subrayando que las consejerías de la Junta invertirán “cinco veces más que los ministerios de Sánchez” y que Palencia será “la provincia en la que más crece la inversión”.

Armisén ha contrapuesto la gestión del PP, “que parte de la cercanía y de la política vecino a vecino”, con las políticas socialistas en Palencia, Castilla y León y España y ha acusado al Gobierno central de “bloquear el municipalismo” al impedir que los ayuntamientos con superávit puedan utilizar sus ahorros.

“Han obligado a todos los ayuntamientos de España a amortizar deuda. Si las entidades locales que gestionamos bien no podemos gastar nuestro superávit, eso no es municipalismo, es un castigo a la buena gestión”, ha lamentado.

Por ello, ha afirmado que “Sánchez, Andrés y Martínez son los tres nombres que simbolizan ese bloqueo al municipalismo”, en referencia al presidente del Gobierno, a la alcaldesa de Palencia y al secretario del PSOECyL.

“El partido sanchista que gobierna en el Ayuntamiento de Palencia replica el modelo de su jefe: subir impuestos, degradar los servicios públicos y eludir los problemas culpando al PP”, ha criticado.