El decano de los Abogados de Madrid revela que la fiscal provincial se sentía "como un sándwich" por la presión por el caso González Amador

El decano de los abogados de Madrid, Eugenio Ribón, ha revelado este martes durante su testimonio en el juicio que se celebra contra el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos que la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, le confesó sentirse "como un sándwich", presionada "por arriba y por abajo" en relación con las órdenes que estaba recibiendo para la emisión de la nota que revelaba datos confidenciales sobre el pacto que proponía la defensa del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ribón había llamado Rodríguez tras conocer la nota de prensa, que había provocado una "alarma y desconcierto absoluto" en el colegio de la Abogacía, dado que en ella se revelaban datos que podrían perjudicar a la defensa de un ciudadano, como el reconocimiento de los delitos de fraude a Hacienda por los que Alberto González Amador había sido denunciado. Durante la conversación, Ribón advirtió que Rodríguez no era "consciente” de la vulneración del derecho de defensa de la nota de prensa, en la que se da cuenta de las conversaciones entre defensor y Ministerio Público.

Al comenzar el interrogatorio, la defensa del fiscal general del Estado, ejercida por la Abogacía del Estado ha protestado al considerar que declaraba como testigo y no como perito, puesto que había comenzado a explicar el protocolo de conformidades que se desarrolla habitualmente en los juzgados madrileños. El presidente del tribunal, Andrés Martínez-Arrieta, ha rechazado la objeción de la defensa, al entender que puede responder sobre las comunicaciones entre abogados y fiscal como testigo y no necesariamente como perito.

A lo largo de su declaración, Ribón también ha relatado cómo tras hablar con Rodríguez fue contactado por el propio fiscal general, que le citó a una reunión al día siguiente, a la que acudió. Allí él estuvo solo frente al fiscal general y otros cinco fiscales y García Ortiz planteó elaborar una nota de prensa conjunta entre Fiscalía y la Abogacía que, en su opinión, no buscaba más que "poner paños calientes sobre la nota de la Fiscalía". Ribón le respondió señalando que esa no era la razón por la que había acudido a la reunión, que el asunto "trascendía por su gravedad" que lo que esperaban era "una investigación y depuración de responsabilidades".

A la pregunta de la defensa del fiscal general sobre por qué no actuó con el correo filtrado por el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y si el abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, pidió amparo al Colegio de la Abogacía, Eugenio Ribón sostuvo que a lo que el Colegio dio “relevancia es a la publicación de la nota de la Fiscalía Provincial”. “El Colegio actúa sobre la nota de prensa de la Fiscalía Provincial, que es cuando entiende que el abogado pierde su libertad, y sin abogados independientes ni jueces independientes no hay Estado de derecho”, insistió el decano, señalando que ello no tiene nada que ver con una información en el mismo sentido que hubieran publicado, tal y como lo hicieron, los medios de comunicación.

Otros testigos

También estaba hoy citada la fiscal jefa de Inspección de la Fiscalía General del Estado, María Antonia Sanz, Gaite, que ha que el 10 de mayo de 2024 dictó un decreto de archivo de los expedientes gubernativos abiertos inicialmente a partir, primero, de una denuncia de Manos Limpias y después de la del Colegio de Abogacía sobre este asunto al haber abierto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el procedimiento penal que ha conducido al juicio

el fiscal del Supremo delegado de Protección de Datos, que será interrogado sobre los protocolos de seguridad en relación con el borrado que realizó García Ortiz de sus dispositivos electrónicos, conocido cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió a registrar su despacho al inicio de la investigación contra él.

A continuación comenzarán a declarar periodistas. El primero será Miguel Ángel Campos, quien en la Cadena Ser fue el primero en contar el correo en el que el abogado de Alberto González Amador señalaba que este admitía la comisión de dos delitos fiscales.

García Ortiz declara este miércoles

Se reanuda así la vista en espera de que mañana testifique el propio fiscal general, que tendrá que explicar por qué el 13 de marzo solicitó los correos relativos al caso del novio de Ayuso. Durante la instrucción de la causa, su defensa ya ha había argumentado que lo hizo para contrarrestar las noticias que en ese momento informaban falsamente de que el pacto para González Amador había partido del propio fiscal del caso, pero después había sido frenado "por órdenes de arriba", según se transmitía desde la Comunidad de Madrid.

Para la Fiscalía, según el relato de la defensa. Era importante conocer la realidad de lo ocurrido y responder, según manifestó durante el juicio la propia responsable de Comunicación, Mar Hedo, pues el bulo hacía extender una sospecha de que desde el Ministerio Público se había tendido una trampa a la pareja de una rival política del Gobierno como es Díaz Ayuso.

Coincidiendo con la declaración de Ribón este martes, la Asociación Libre de Abogados (ALA) ha emitido un comunicado en el que denuncia "la falta de neutralidad de la Junta del ICAM", al actuar como acusación popular en este procedimiento. Critican el "despliegue sin precedentes de acciones legales y de respuesta" e esta causa y apuntan a que Ribón ha incurrido en "un desorbitado y sobreactuado protagonismo". Además, critican que el Colegio haya posicionado junto a la defensa de Alberto González Amador y no haya denunciado el otro correo, también cruzado entre la defensa y la fiscalía, que difundió Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.