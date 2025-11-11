Indignación y rabia de las víctimas de la dana mientras Mazón declara en las Corts

Cientos de personas se han concentrado a las puertas de Las Corts para pedir "justicia" y "la dimisión de todo el Consell mientras el president en funciones Carlos Mazon declara en la comision de investigación por la gestión de la dana.

Las asociaciones de víctimas no han podido asistir a la comisión por falta de espacio y, aunque se les ha ofrecido una sala en Las Corts para seguir la comparecencia, han decidido quedarse en la calle acompañando la protesta para exigir responsabilidades políticas por la tragedia que causó 229 muertos.

"Es un paripé"

"Es un paripé". Así ha definido Mariló Gradolí, presidenta de una de las asociaciones de víctimas, la comparecencia de este martes de Mazón en las Corts. Dice que acude de manera "voluntaria" porque es una "comisión hecha a medida" Y ha indicado que en su lugar, "lo que ha de hacer es ir a Catarroja a comparecer ante la jueza". Las víctimas, ha recordado, no estarán en el interior de la comisión porque los seis cargos de Presidencia de la Generalitat se han quedado con el espacio para invitados.

Rosa Álvarez, presidenta de otra de las asociaciones de víctimas concentradas ante las Corts, ha criticado que la comisión "va a ser una pantomima" que ha sido "creada ad hoc" para Mazón. Asimismo, ha reprochado que necesita seis asesores para que le acompañen. También ha afeado que cargos del PP les critiquen por hacer declaraciones políticas: "Claro que opinamos de política, son decisiones que nos afectan, es vergonzoso que nos quieran vetar".

En la protesta han estado presentes el sindic del PSPV José Muñoz y la ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general de los socialistas Diana Morant. También el sindic de Compromis Joan Baldovi, que han dado apoyo a las víctimas antes de entrar a Las Corts.

Críticas a todo el Consell y a Pérez Llorca

Pese a más de un año con el lema "Mazón dimisión", las manifestaciones han escalado tras la renuncia del jefe del Consell. Los convocantes piden ahora responsabilidades políticas en todo el gobierno valenciano y de hecho ya han elevado sus críticas para el sucesor de Mazón designado por Feijóo: Juanfran Pérez Llorca, mostrando así su descontento con la decisión.

Las entidades piden "justicia" y el encarcelamiento de Carlos Mazón, a la par que critican que la comisión de este martes es "una pantomima" y llaman al president en funciones a aceptar la invitación de declarar ante la jueza de Catarroja.

Al president en funciones lo califican conmo "la peor persona que puede ocupar ese puesto, tanto en las instituciones como fuera". "Hay que estar enfermo para saber que se están ahogando en Utiel y no ponerte en marcha para intentar salvar vidas aunque ya fuera tarde", critica Rosa Álvarez.

"Hablamos de política"

Rosa Álvarez ha reivindicado durante la concentración su derecho -y el de las víctimas- a hablar de política, aunque ha remarcado que ellos y ellas no pertenecen a "una asociación partidista".

"No hacemos partidismo en ningún momento. Hablamos de política porque tenemos derecho como ciudadanas de opinar de lo que ocurre en nuestra tierra, y porque hay políticas que matan, como las que niegan el cambio climático o las de cribado o no cribado", ha asegurado Rosa en relación al escándalo de las mamografías en Andalucía.