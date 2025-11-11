Juicio al fiscal general del Estado, en directo | El juicio se retoma con el decano de abogados de Madrid y periodistas

A la pregunta de la defensa del fiscal general sobre por qué no actuó con el correo filtrado por el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y si el abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, pidió amparo al Colegio de la Abogacía, Eugenio Ribón sostuvo que a lo que el Colegio dio “relevancia es a la publicación de la nota de la Fiscalía Provincial”.

“El Colegio actúa sobre la nota de prensa de la Fiscalía Provincial, que es cuando entiende que el abogado pierde su libertad, y sin abogados independientes ni jueces independientes no hay Estado de derecho”, insistió el decano.