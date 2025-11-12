En Directo
Minuto a minuto
Juicio al fiscal general, en directo | Día clave con la declaración de Álvaro García Ortiz y los agentes de la UCO
El Tribunal Supremo sigue con el juicio que, por primera vez en la historia, sienta en el banquillo a un fiscal general del Estado
El Tribunal Supremo juzga a Álvaro García Ortiz, en la primera ocasión en la que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo, acusado por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Ángeles Vázquez
A preguntas del fiscal, el agente de la Guardia Civil responsable del personal técnico que extrajo la información de los dispositivos aprehendidos al fiscal general del Estado ha asegurado que “las actuaciones que realizaron los compañeros son conforme a la normativa que tenemos”. A preguntas de las defensa, explicó que “como se valoraba que los dispositivos eran un medio ideal para cometer el delito de revelación de secretos” se procedió a intervenir su ordenador y su teléfonos.
Ángeles Vázquez
El abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif), Juan Antonio Frago, interrogó al primer agente de la UCO que compareció ante el tribunal le preguntó por los dispositivos intervenidos en el registro realizado en el despacho del fiscal general del Estado.
Ángeles Vázquez
Comienza el juicio al fiscal general del Estado con las declaraciones de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que participaron en la entrada y registro del propio Álvaro García Ortiz el 30 de octubre de 2024. Después lo harán los que se dedicaron al despacho de la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, cuya imputación acabó siendo levantada.
Cynthia Coiduras, por su parte, se ha acogido al secreto profesional en relación con el contenido del correo que fue publicado por este medio, a la que tuvo acceso sobre las 8 de la mañana del 14 de marzo de 2024. Reconoce que la imagen del mail fueron los primeros en publicarlo, pero el contenido ya lo habían dado a conocer otros medios el día anterior.
Finalmente ha entrado a declarar la última testigo de la tarde, la periodista de El Plural Cynthia Coiduras
Seguidamente ha entrado a declarar otro periodista de El País, Juan José Mateo.
Su jefa, Berta Ferrero, ha confirmado todos estos extremos, y ha añadido que ese día cubrían otros frentes, como la investigación a la empresa Maxwell Cremona o quienes eran los socios de la pareja de Ayuso. Como no lo consiguieron siguieron trabajando en otros frentes.
El periodista de El País Peinado reconoce a preguntas del abogado del Estado que ese día su jefa le mandó un mensaje el día 12 de marzo para que confirme que Alberto González Amador "va a pagar, es decir el reconocimiento del delito", por fraude fiscal. "Teníamos claro el reconocimiento del delito, que había una voluntad de reconocerlo y pagar", ha señalado el testigo. Posteriormente ha llegado a declarar su jefa, Berta Ferrero
Se reanuda el juicio al fiscal general, declara como testigo el periodista de El País Fernando Peinado
Ángeles Vázquez
El juicio se suspende hasta las cuatro de la tarde con los testimonios de los tres periodistas de El País que intercambiaron mensajes con José Manuel Romero y que acudieron al notario para dejar constancia de que sabían que la propuesta de la conformidad partía de la defensa y no del ministerio público, aunque no tuvieron acceso al correo cuya filtración se investiga. También declarará la periodista de El Plural que lo publicó al día siguiente.
