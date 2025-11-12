En Directo
Sesión de control
Directo | Sánchez acusa a PP y Vox de "desmantelar lo público" y convertir los derechos en negocio
Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles 12 de noviembre ante el Pleno del Congreso de los Diputados por una larga lista de asuntos, aunque intentará centrar el debate en la gestión de los servicios públicos, en especial la Sanidad, para tratar de atacar al PP. Por su parte, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, buscará visualizar que el jefe del Ejecutivo está "acorralado" por la corrupción y recalcará que la situación es "insostenible" al no tener Presupuestos ni mayoría parlamentaria.
Tras echar en cara datos sobre la situación de la vivienda y señalando como derrotista la política de vivienda para el Gobierno, Feijóo ha avanzado que si llega a La Moncloa esta materia estará en manos de su "Vicepresidencia Primera", lo que ha provocado carcajadas en la bancada del Gobierno y del propio presidente.
El presidente del PP ha ahondado en la situación económica "mientras el gobierno se atrinchera" hasta el punto de que los jóvenes tienen que elegir ante la "dicotomía" de ir al supermercado o pagar el alquiler. "Todo lo que ha robado este Gobierno lo más difícil de recuperar es que le ha robado el futuro a millones de jóvenes". "Un poco de respeto por la gente" ha pedido Feijóo, porque "llegó a una España de propietarios y dejará una España de precarios".
Sánchez sobre la corrupción: "Tolerancia cero ante la corrupción y colaboración total con la justicia"
Tras hora y cuarto de discurso de Sánchez, ha llegado el turno del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. "Ha terminado el líder de la oposición al PP y ahora me toca a mi", ha dicho nada más subirse a la tribuna para, acto seguido dejar claro a Sánchez que "no cuente conmigo ni para esto ni para nada".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a las comunidades autónomas del PP de usar el dinero público para hacer negocios que quizás sean legales pero que son inmorales, y ha atacado directamente a los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno.
Ante esta situación que expuso, el presidente avisó de que el Gobierno va a "exigir a las CCAA transparencia absoluta" y pedirán "sus datos de sanidad, educación y dependencia". "Y cada incumplimiento que veamos, si no hay acuerdo, lo defenderemos en los tribunales", alertó. Porque, agregó, "vamos a defender con uñas y dientes el Estado del Bienestar. Y vamos a hacerlo, Señorías, por responsabilidad. Por convicción. Y por patriotismo".
Por todo ello, ha concluido que "se mire dónde se mire, se analicen los datos como se analicen, el diagnóstico de lo que está pasando es claro". "Allí donde gobiernan, las derechas están replicando los recortes y las privatizaciones que aplicaron Aznar y Rajoy a nivel nacional. Con el objetivo evidente de desmantelar lo público y de convertir los derechos de la mayoría en el negocio de una minoría privilegiada". Porque, ha agregado, "las derechas y la ultraderecha no han cambiado de manual, solo de escenario. Y eso, en un Estado descentralizado como el nuestro, lo hace aún más peligroso. Porque son las CCAA las que tienen las competencias clave en la provisión de servicios públicos", recordó
Pero también arremetió contra Extremadura, señalando que "la Junta destina más del doble de recursos a los centros para mayores privados que a los públicos: 27.800 frente a 13.000 euros de media por cama". Mientras en Galicia, Rueda acaba de "recortar otros 17 millones a la inversión en dependencia, consolidando así un récord que ya conquistó el Feijoó, que es convertir a Galicia en la comunidad con menos gasto en dependencia por persona mayor de toda España". Y en la Comunitat Valenciana, "3.406 personas murieron en 2024 esperando una ayuda a la dependencia que nunca llegó".
Centrándose principalmente en Madrid y Andalucía, el presidente del Gobierno ha cuestionado el modelo de servicios públicos que gestionan los presidentes populares autonómicos. En el caso andaluz, por ejemplo, ha dicho que "las listas de espera para acceder a las ayudas por dependencia han crecido hasta los 600 días" y que "en 2024, más de 5.000 andaluces murieron en la lista de espera".
Y ha apostillado que "en este momento hay 848.787 andaluces esperando un diagnóstico y 200.000 esperando una operación, de los cuales 43.000 llevan más de un año aguardando". "Esto, no es solo lamentable. Es inmoral y es ilegal", ha señalado el presidente del Gobierno
