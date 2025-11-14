El asesor de Salomé Pradas confirma que el Es Alert ya se planteó en el Cecopi a las 17 horas

El asesor de Salomé Pradas que la grababa constantemente para alimentar las redes sociales de la consellera, Marco Presa, ha confirmado este viernes en su declaración como testigo en la causa de la dana, que el mensaje Es Alert enviado a las 20.11 horas, se planteó desde el inicio del Cecopi a las 17 horas, como un mensaje para avisar a la población. Para Presa, el Es Alert no era algo desconocido ya que ha explicado que venía de Madrid y allí se envió la alerta masiva por el temporal de nieve Filomena.

Marco Presa, que entraba y salia del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia), ha asegurado que a las 19 horas el mensaje estaba preparado para alertar sobre la presa de Forata, pero que aún tardó una hora en enviarse por el debate que se suscitó entre los dos máximos tecnicos de la emergencia: Jorge Suárez, subdirector de emergencias y José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos.

El asesor también acaba de confirmar que una de las ausencias de Salomé Pradas de la reunión del Cecopi, grabada cuando se levanta por las cámaras de À Punt, se debía precisamente a "un tema de presidencia" de la Generalitat. Es justo el momento que captaron unas imágenes de À Punt, emitidas en mudo, pero que RTVE logró publicar en septiembre con sonido, en el que se ve cómo la consellera Salomé Pradas y su número dos y secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, abandonan de forma abrupta la reunión del Cecopi.

Según la declaración del asesor, él se acerca a los dos máximos responsables de Emergencias, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, pero no llega a decirles nada. Justo en ese momento, Pradas y Argüeso se levantan y ella dice: “Es un tema de presidencia” y abandonan la sala del Cecopi, a una habitación contigua, según fuentes conocedoras de su declaración.

En su comparecencia también se le ha exhibido otro video en el que se ve a Marco Presa hablar con Emilio Argueso. Según el asesor de Pradas, "en ese momento le comento que no veo lo de que haya cámaras [grabando el Cecopi]". Al parecer, el entonces secretario autonómico de Emergencias también era reacio a que se hicieran fotos.

Al testigo también se le ha preguntado por el vídeo de À Punt que informaba de las lluvias en Utiel, la Ribera y el Poyo y que Marco Presa reclamó de forma urgente a las 16.40 horas a la jefa de prensa de Emergencias, Aurora Roca. "La consellera me pedía que el gabinete estuviera pendiente de todo lo que salía en los videos de A Punt". A Pradas le interesaba, sobre todo, la intervención de Jorge Suárez. "Quería tener el minuto que estuvo en directo Suárez".