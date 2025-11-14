Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juzgados

El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá

El titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha dictado el auto

El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón.

El ex portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón. / EP

EP

MADRID

El juez Adolfo Carretero ha acordado procesar al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha dictado este mismo viernes el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents