En varias ciudades
La familia y la Fundación Francisco Franco convocan misas por los 50 años de la muerte del dictador
La organizada por los Franco tendrá lugar en la parroquia de los Doce Apóstoles, en la calle Velázquez de Madrid
EFE
La familia de Francisco Franco y la Fundación que lleva su nombre han convocado una misa en Madrid el próximo 20 de noviembre, al cumplirse 50 años de la muerte del dictador. La misa tendrá lugar a las ocho de la tarde en la parroquia de los Doce Apóstoles, en la calle Velázquez de Madrid.
Además, la Fundación Francisco Franco ha informado de que habrá misas por este aniversario en las siguientes ciudades españolas: Alicante, Ceuta, Cuenca, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Huesca, Santander, Sevilla, Teruel, Toledo, Valladolid, Zamora y Zaragoza.
Por su parte, el Gobierno no ha convocado ningún acto oficial el 20 de noviembre relacionado con la muerte de Franco, pero a lo largo del año ha diseñado una extensa programación como parte de la iniciativa 'España en libertad', con la que quiere celebrar 50 años desde el inicio de la Transición. Sí habrá propuestas para el público en general con motivo del 20N dentro de esta programación, como una invitación a los españoles a recordar qué estaban haciendo cuando murió el dictador con el proyecto de memoria colectiva denominado 'La noche que murió Franco'.
- Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
- Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes
- La emotiva despedida a Mercedes Rodrigo en Cáceres: 42 años de amor y vocación en el aula
- Cáceres retoma la obra en Puente de San Francisco tras cuatro semanas y aflora el puente del siglo XVI
- Moda re- transforma el antiguo Decathlon de Pintores en Cáceres en una tienda efímera de moda sostenible
- El Ayuntamiento de Cáceres descarta posponer el Mercado Medieval de las Tres Culturas; no habrá edición hasta 2026: 'La decisión fue la más acertada
- Alerta sanitaria en Plasencia: recomiendan no beber agua del grifo por las cenizas arrastradas por las lluvias
- Noche de peligro en el norte de Extremadura: el río Jerte estuvo a 20 centímetros de desbordarse en Navaconcejo