Política
Verdes Equo se renueva y pasa a llamarse Partido Verde
Apelan al ecologismo "como esperanza de futuro frente al odio y el negacionismo"
EFE
Verdes Equo ha celebrado este fin de semana su conferencia política en Madrid, donde ha renovado su marca con el nuevo nombre de Partido Verde y ha llamado a "tejer alianzas amplias para construir un espacio verde, transversal y progresista".
En una nota de prensa, la formación ha señalado además que durante la conferencia política han apelado al ecologismo "como esperanza de futuro frente al odio y el negacionismo".
"Hay mucha gente anclada en el discurso de buenos y malos. Nosotros venimos a traer soluciones valientes y a recuperar la confianza de la ciudadanía para ganar las instituciones", ha dicho Mar González, una de las coportavoces del Partido Verde junto a Joserra Becerra.
En la conferencia política, donde ha habido una mesa acerca de la "desinformación sobre el cambio climático" y otra sobre vivienda, han participado representantes de Compromís, Chunta Aragonesista, EH Bildu, Más Madrid, Los Comunes e IU, y líderes verdes europeos como Ciarán Cuffe, copresidente del Partido Verde Europeo.
Por su parte, el líder del Partido Verde de Inglaterra y Gales, Zack Polanski, y la secretaria nacional de los ecologistas franceses, Marine Tondelier, han enviado sendos vídeos de apoyo.
