Leire Díez pide anular las grabaciones por las que se le atribuye actuar como “fontanera” del PSOE

La exmilitante del PSOE Leire Díez, investigada por integrar junto al empresario Javier Pérez Dolset una trama que pretendía sabotear la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las causas relacionadas con el Gobierno del PSOE, y a quien el fiscal Ignacio Stampa califica en una grabación como "fontanera del partido", ha solicitado al juez del caso, Arturo Zamarriego, la "nulidad de la totalidad de las grabaciones" aportadas por este funcionario en relación con un encuentro que mantuvieron el pasado mes de mayo. También pide que se consideren nulas las que destaparon el caso, relativas a otra reunión que ella mantuvo en febrero pasado con otras personas en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, y que desvelan los presuntos amaños y presiones investigadas.

Así lo señala en un escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que ha sido presentado por su defensa momento antes de entrar a declarar como investigada en este asunto. Se la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. Cree que su aportación vulnera garantías constitucionales como el derecho a la intimidad y que además duda, en relación con la reunión con Stampa el pasado 7 de mayo, que la grabación aportada fuera realizada "el día en que tuvo lugar dicha reunión" o reproduzca "en su integridad el contenido de la misma o no hayan sido manipuladas".

Por su parte, la defensa de Pérez Dolset ha entregado otro escrito también previo a la declaración en el que --en una estrategia similar a la utilizada en su día por la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el juez Peinado-- pide que se le aclaren "cuáles son los hechos por los que declara como investigado, y en su caso, que se ciña tanto la declaración como el ámbito de la instrucción estrictamente a los hechos objeto del procedimiento", según el escrito al que también ha tenido acceso este periódico.

Anticorrupción valorará si imputa a Cerdán

Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en este procedimiento, ha reclamado al juez Zamarriego que cite a declarar como investigado a Santos Cerdán, en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio por el caso Koldo. En una providencia dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 9, el juez da traslado a Fiscalía para que se pronuncie al respecto. Esta asociación reclama que se le tenga por investigado "en tanto en cuanto aparece citado en las comunicaciones entre Luis del Rivero y el testigo Ignacio Stampa, y debía haber estado presente en la reunión con la investigada Díez". Precisamente, en la grabación la propia "fontanera" dice a Stampa que después trasladaría la conversación a Cerdán, porque iba a mantener una "reunión con él".

La grabación aportada por Ignacio Stampa al magistrado Zamarriego evidencia que la exmilitante socialista se presentó como "la persona que ha puesto el PSOE a ver que había detrás de todo esto", según consta en la grabación, a la que tuvo acceso esta redacción, en la que Díez explica que el encuentro "es confidencial, es una reunión que se queda aquí". Pero el fiscal no se muestra de acuerdo con la respuesta, por lo que Díez, completa: "Yo veía irregularidades en informes policiales e irregularidades de algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción, cosas que no me encajaban".