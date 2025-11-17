Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visita oficial

Zelenski se reunirá con el Rey y con Sánchez en su tercera visita a España

Archivo - Pedro Sánchez recibe a Volodimir Zelenski en el Palacio de la Moncloa durante la primera visita a España del presidente ucraniano en 2024

Archivo - Pedro Sánchez recibe a Volodimir Zelenski en el Palacio de la Moncloa durante la primera visita a España del presidente ucraniano en 2024 / Europa Press/Contacto/Guillermo Gutierrez Carrasca

May Mariño

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizará su tercera visita a España este martes 18 de noviembre. Este encuentro en Madrid será una ocasión para reafirmar el compromiso de España con Ucrania en todos los ámbitos, según destacan desde La Moncloa.

En primer término, el rey Felipe VI mantendrá un encuentro con el presidente Zelenski, en el Palacio de la Zarzuela a las 13.30 horas, al que seguirá un almuerzo.

Después, en el marco del refuerzo político de la relación bilateral, Zelenski será recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, a las 17:00 horas para abordar cuestiones de interés común. Tras la reunión, ambos líderes realizarán una comparecencia ante los medios de comunicación.

Noticia en ampliación

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
  2. Los champis de La Bodeguilla en Cáceres saben igual que siempre con el toque oriental de Felipe
  3. Aparatoso accidente en la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres: un coche choca contra el bulevar
  4. Muere un hombre de Montijo arrollado por un tren en Aljucén
  5. Una nueva tromba de agua vuelve a causar inundaciones en Cáceres
  6. Adiós a las entradas al cine por dos euros para los mayores en Cáceres: 'Es una pena, hacía que viniera gente que normalmente no lo hacía
  7. La emotiva despedida a Mercedes Rodrigo en Cáceres: 42 años de amor y vocación en el aula
  8. Alerta sanitaria en Plasencia: recomiendan no beber agua del grifo por las cenizas arrastradas por las lluvias

Sala Matilda y La Reina dinamizan la nueva movida cacereña más allá de Albatros

Sala Matilda y La Reina dinamizan la nueva movida cacereña más allá de Albatros

El Paseo Alto vuelve a clamar contra los botellones masivos y pide más presencia policial: "Estamos hartos, la mayoría son menores"

El Paseo Alto vuelve a clamar contra los botellones masivos y pide más presencia policial: "Estamos hartos, la mayoría son menores"

Galería | Consecuencias de los botellones en el Paseo Alto de Cáceres

Galería | Consecuencias de los botellones en el Paseo Alto de Cáceres

Estas son las probabilidades reales de que te toque la Lotería

Estas son las probabilidades reales de que te toque la Lotería

DIRECTO | Mazón declara en la comisión de investigación sobre la Dana en el Congreso

DIRECTO | Mazón declara en la comisión de investigación sobre la Dana en el Congreso

Detenido un educador de un centro de menores en Málaga por tres delitos de agresión sexual

Detenido un educador de un centro de menores en Málaga por tres delitos de agresión sexual

El propietario de un bar castiga a un camarero a pagar una cuenta por un despiste

El propietario de un bar castiga a un camarero a pagar una cuenta por un despiste

La infusión que me ayudó a despedirme de la hinchazón abdominal de una vez por todas

La infusión que me ayudó a despedirme de la hinchazón abdominal de una vez por todas
Tracking Pixel Contents