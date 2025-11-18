La 'fontanera' de Ferraz
El PP denuncia la "intermediación" de Sánchez en los contactos del PSOE con Leire Díez
La portavoz parlamentaria de los populares, Ester Muñoz, ironiza: "La llamaban 'Antoñita la fantástica' y se reunía con Cerdán y un miembro relevante del Gabinete de la Presidencia del Gobierno"
El Partido Popular (PP) denuncia la "intermediación" de Pedro Sánchez en los contactos del PSOE con la conocida como 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez, que este lunes admitió ante el juez que la investiga por presunto tráfico de influencias y cohecho que se reunió con el secretario de Organización del PSOE, y con el entonces número dos del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Antonio Hernando, hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Así lo manifestó la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, durante su rueda de prensa semanal posterior a la Junta de Portavoces.
Muñoz ironizó en todo momento con la minimización que desde que estalló el escándalo hicieron de la figura de Díez distintos dirigentes del PSOE. "La llamaban 'Antoñita la fantástica'. Pues es que resulta que 'Antoñita la fantástica', en la semana en la que Pedro Sánchez tomaba el pelo a todos los españoles, porque se tomaba una semana de reflexión sobre lo que estaba pasando con su mujer, 'Antoñita la fantástica' se reunía con el secretsario de Organización del Partido Socialista, el señor Cerdán, y con un miembro relevante del gabinete del presidente del Gobierno, el señor Antonio Hernando. Le recordarán porque fue el portavoz del Partido Socialista en esta cámara, no era un afiliado cualquiera", señaló al respecto.
Noticia en elaboración.
