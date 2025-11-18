El PP reclama la "dimisión inmediata" de Sánchez tras las últimas revelaciones sobre Cerdán

El Partido Popular (PP) vuelve a reclamar la "dimisión inmediata" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de las últimas revelaciones sobre el que fuera su número 3 en el PSOE, Santos Cerdán, que se desprenden de nuevas pesquisas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. El informe de la unidad de élite conocido este martes concluye, entre otras cosas, que el 75% de los ingresos de la empresa navarra Servinabar, que la Benemérita siempre ha vinculado con Cerdán aunque formalmente fuese propiedad de su amigo Antxon Alonso, provienen de las mordidas del 2% que pagaría por obra pública Acciona, cuya sede fue registrada la semana pasada.

Para los populares, todo esto demuestra que "los dos máximos colaboradores de Pedro Sánchez cobraban comisiones ilegales por adjudicaciones de obras públicas del Gobierno de España", tal y como traslada Génova en una comunicación a los medios. Además, los populares señalan al Partido Nacionalista Vasco (PNV) por haber exigido, tras la moción de censura de 2018 en la que respaldaron decisivamente a Sánchez, "nombramientos en puestos clave del Ejecutivo que daba esas adjudicaciones a cambio de mantener el apoyo parlamentario al recién investido presidente del Gobierno".

Los de Alberto Núñez Feijóo consideran incluso que "lo que se vendió como un pacto entre partidos para acabar con la corrupción fue un acuerdo para institucionalizarla, y lo cierto es que los máximos colaboradores de Pedro Sánchez se hicieron de oro con ella". El primer partido de la oposición señala también al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, la misma cartera que ocupó José Luis Ábalos hasta su sorprendente destitución en el verano de 2021, dentro de la mayor crisis de gobierno acometida por Sánchez en sus siete años en la Moncloa. En concreto, y haciendo referencia al informe de la UCO conocido este martes, afirman que "Santos Cerdán se reunió con el actual ministro Óscar Puente para blindar otros nombramientos clave para la trama tras las elecciones generales de 2023".

Tampoco olvidan reseñar lo que la unidad investigadora de la Guardia Civil dice de la mujer de Cerdán: "El Clan del Peugeot [referencia al coche con el que Sánchez recorrió España en la campaña de las primarias de 2017 y en el que le habrían acompañado tanto Ábalos y Cerdán como el ínclito Koldo García] siguió operando con total impunidad en el Gobierno de Sánchez hasta la detención de Koldo. Ese día [febrero de 2024, dentro de una operación en la que también fue detenido el comisionista Víctor de Aldama] la mujer de Cerdán transmitió a Antxon Alonso su alivio porque, entonces, solo habían salido los nombres de Koldo y Ábalos. Pero las investigaciones siguieron y Cerdán ya está encarcelado", concluyen los populares, en alusión a la situación de prisión preventiva en la que se encuentra el ex número 3 del PSOE desde el pasado verano.

Por todo ello, Génova considera que el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE está en una situación agónica, de la que "la única salida", exponen, sería "colaborar de verdad con la justicia y presentar de forma inmediata su dimisión". Todos estos argumentos los sintetiza de viva voz la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP y antigua número dos, Cuca Gamarra, en un vídeo remitido a los medios, sin posibilidad, por tanto, de formular preguntas. La misma jornada en la que la UCO también ha detenido al presidente popular de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y a su vicepresidente, Fernando Giménez, y a otras tres personas, por presuntos contratos irregulares de mascarillas y mordidas por los mismos, un escándalo en ciernes que afecta al PP.