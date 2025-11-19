Sara Fernández

Feijóo le echa en cara a Sánchez la "cloaca" de Ferraz y el presidente le reprocha el "año aplaudiendo" a Mazón

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedirá este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que explique al Pleno del Congreso cómo piensa gobernar sin Presupuestos, sobre todo a raíz de la decisión de Junts de romper su acuerdo de investidura, lo que deja al Ejecutivo con una mayoría absoluta en contra. El cara a cara entre presidente y líder de la oposición se produce justo tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. Más información