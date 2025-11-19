Sánchez llevará a Meta al Congreso para aclarar la vulneración de la privacidad de usuarios en redes sociales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que responsables de Meta van a ser citados en el Congreso para que identifiquen responsabilidades ante la vulneración de la privacidad de usuarios por haber rastreado sin permiso la navegación en móviles.

Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención en las jornadas 'Metafuturo' organizadas por AtresMedia en el Ateneo de Madrid y en las que se analizan asuntos como los riesgos de la desinformación y el peligro de las redes sociales.

El jefe del Ejecutivo ha avanzado además que en el próximo semestre el Gobierno va a impulsar una batería de medidas concretas para hacer frente a la desinformación y los discursos de odio.