Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Así fueron las vacaciones de Cerdán en Ibiza descubiertas por la UCO de la Guardia Civil

El exdirigente del PSOE estuvo disfrutando de unos días en la isla hace tres años

Archivo - El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo, a 30 de junio de 2025

Archivo - El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo, a 30 de junio de 2025 / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Guillermo Sáez

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre la supuesta trama de Santos Cerdán, quien dimitió de todos sus cargos en el PSOE por su implicación en el caso Koldo y que acaba salir de prisión, donde ingresó en junio de este año, por orden del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, incluye los gastos detallados de unas vacaciones en Ibiza que el exnúmero 3 del PSOE disfrutó en el verano de 2022.

Concretamente, Cerdán estuvo en la isla entre los días 3 y 16 de agosto de aquel año, en los que realizó un total de 16 pagos por un valor conjunto de 1.795 euros, según recoge el informe.  

La lista de pagos efectuados incluye un hotel y diversos bares, restaurantes, gasolineras o supermercados. Y la visita fue bastante variada a tenor de estos documentos, ya que incluye abonos en Santa Gertrudis, Sant Miquel, Sant Jordi o Sant Joan.

El informe de la unidad de élite concluye, entre otras cosas, que el 75% de los ingresos de la empresa navarra Servinabar, que la Benemérita siempre ha vinculado con Cerdán aunque formalmente fuese propiedad de su amigo Antxon Alonso, provienen de las mordidas del 2% que pagaría por obra pública la constructora Acciona, cuya sede fue registrada la semana pasada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
  2. Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
  3. Semana de frío intenso en Extremadura: estas localidades registrarán temperaturas bajo cero
  4. Tres jóvenes arquitectos españoles reinventan Navalmoral: así es el proyecto que gana Europan, transformará la ciudad y coserá las vías del tren
  5. Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
  6. Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
  7. Andrés Sáenz, frutero de Cáceres: 'El cliente fiel se perdió hace ya unos años
  8. Fernández, Pelayo, Bravo y Checa encabezan la lista de Vox Extremadura al 21D

El Gobierno inicia el proceso de decolonización de los museos de América y Antropología

El Gobierno inicia el proceso de decolonización de los museos de América y Antropología

Cáceres estrena Monacal 2025: cuatro días de dulces, cultura y solidaridad para apadrinar conventos

Cáceres estrena Monacal 2025: cuatro días de dulces, cultura y solidaridad para apadrinar conventos

Pedro Muriel: "Queremos trasladar tranquilidad a la ciudadanía sobre el consumo del agua en Cáceres"

Servicios públicos “sin control” en Cáceres y Mejostilla en el punto de mira: las críticas del PSOE a la “desidia” de Mateos en las barriadas

Servicios públicos “sin control” en Cáceres y Mejostilla en el punto de mira: las críticas del PSOE a la “desidia” de Mateos en las barriadas

La esperanza de vida en España llega hasta los 84,01 años, una cifra nunca alcanzada

La esperanza de vida en España llega hasta los 84,01 años, una cifra nunca alcanzada

El Black Friday dispara su influencia en España: siete de cada diez ciudadanos aprovecharán los descuentos y el gasto medio supera los 140 euros por persona

El Black Friday dispara su influencia en España: siete de cada diez ciudadanos aprovecharán los descuentos y el gasto medio supera los 140 euros por persona
Tracking Pixel Contents