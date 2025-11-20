Caso Koldo
Las acusaciones populares piden 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo por los contratos de mascarillas y que Pedro Sánchez declare en el juicio
Solicitan una vistilla en la que adelantan que pedirán prisión para el exministro y el que fuera su asesor en Transportes
Las acusaciones populares en el caso Koldo, bajo la dirección letrada del Partido Popular, solicitan 30 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos y para el que fuera su asesor Koldo García en relación con los contratos millonarios para la compra de mascarillas que se adjudicaron a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama de la que el intermediario Víctor de Aldama era comisionista. Para este último se piden 7 años de prisión por la atenuante de confesión.
Las acusaciones achacan a Ábalos y Koldo pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación, mientras que a Aldama le atribuyen esos mismos delitos, salvo el último. Así, y ante la elevada pena y después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido la convocatoria de una vistilla sobre la libertad de los investigados, las acusaciones reclaman al magistrado Puente que “acuerde la prisión provisional” de Ábalos y Koldo García, “para evitar el riesgo de fuga, dado que el acusado tiene motivación y capacidad para sustraerse a la acción de la justicia, ante la proximidad de una condena”.
En relación con otros hechos que se han incluido en esta parte de las pesquisas, como son las circunstancias que rodearon el rescate de Air Europa y la nota de prensa emitida por el Ministerio de Transportes con Ábalos de titular, las acusaciones populares reclaman la declaración, en calidad de testigo, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al igual que el Ministerio Fiscal, el PP, Hazte Oír, Iustitia Europa y el resto de acusaciones piden que comparezca el ex consejero delegado de Globalia-Air Europa. Francisco Javier Hidalgo.
Otro de los testigos solicitados es la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado, “mencionada por su relación jerárquica” con su jefe de gabinete, Carlos Moreno Medina. También reclaman que testifique la ahora líder de los socialistas madrileños y exministra de Industria, Reyes Maroto, por su relación jerárquica con Juan Ignacio Díaz Bidart, a quien reclaman en el mismo sentido su comparecencia. Igualmente en relación con Hacienda, solicitan que deponga el asesor en el Ministerio de Montero, Ignacio Granada, quien habría participado en una de las gestiones que la trama habría realizado para Víctor de Aldama.
Más que Anticorrupción
La petición incluida en su escrito de calificación provisional supera lo reclamado por la propia Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito que se conoció este miércoles reclama 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y seis meses para Koldo, además de la imposición de multas por algo más de 3,9 millones de euros a cada uno por cinco delitos diferentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
- A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos
- El emprendedor y exconcejal de Turismo Jorge Villar lanza ‘Check-in al Éxito’, la guía que convierte a los propietarios en líderes de su negocio turístico
- Detectan una bacteria en la red de agua del polígono Mejostilla de Cáceres y Canal de Isabel II ya trabaja para resolver el problema
- El Stone&Music Festival de Mérida suma dos nuevos conciertos a su cartel para el 7 y 19 de junio de 2026
- Oposiciones del SES: los 17.000 aspirantes a celador, pinche y auxiliar administrativo celebrarán sus exámenes a finales de enero