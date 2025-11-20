El Gobierno "no comparte" la condena al fiscal general y prepara ya su relevo para "los próximos días"

El Gobierno "respeta el fallo, pero no lo comparte". El fallo adelantado de la sentencia condenatoria contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, con una pena de multa y dos años de inhabilitación, ha cogido por sorpresa al Ejecutivo. Con todo, Moncloa prepara ya su relevo para los "próximos días". Su sustituto "será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho", apuntan fuentes del Gobierno que no esperarán para activar ya el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva Fiscal General del Estado.

El fallo adelantado de la sentencia condenatoria contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos cogió al ministro de Transformación, Óscar López, a la salida de un acto público, por lo que ha evitado valorar la decisión. “Cuando lo lea, lo valoraré”, esquivó a los medios para responder que “voy a morderme la lengua y ser prudente", sobre el hecho de que si se esperaba esta decisión. Una prudencia que duró poco en Moncloa, al mostrarse contrarios al fallo, que tuvo dos votos particulares.

El Gobierno al completo y el propio Pedro Sánchez reiteraron durante todo el procedimiento la inocencia de Álvaro García Ortiz con el argumento de que “siempre ha defendido la verdad y persiguiendo el delito”, incluso cuando se estaba produciendo el juicio.

En pleno juicio, el Ejecutivo se mantuvo enrocado en la inocencia del fiscal general con la interpretación de que no había “ninguna prueba contra él”. La condena es una pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, que suma un total de 7.200 euros, así como dos años de inhabilitación especial para el cargo que García Ortiz ocupa al frente de la Fiscalía General del Estado.