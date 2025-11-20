¿Los jóvenes se han vuelto de derechas? Realidades y matices de las encuestas, en 7 gráficos.

Uno de esos mantras políticos tradicionales sostiene que una persona suele ser de izquierdas cuando es joven y, a medida que pasan los años, modula sus postulados y adopta actitudes más conservadoras. Por eso hace tiempo que las encuestas están dejando con la boca abierta a mucha gente al constatar que las generaciones más jóvenes se han movido hacia la derecha, sobre todo en cuestiones como la inmigración o el feminismo. Pero, ¿hay un cambio de fondo en el perfil de los jóvenes? ¿Se han derechizado? Como siempre, la realidad incluye algunos matices que el último barómetro del CIS nos ayuda a identificar.

El gran cambio que detectan la mayoría de sondeos es que Vox está capitalizando el apoyo de los jóvenes que apuestan por votar a opciones de derechas. Es más, ahora mismo el partido de Santiago Abascal es la primera fuerza en intención directa de voto entre los españoles de 25 a 34 años y la segunda, a muy poca distancia del PSOE, en las franjas de 18 a 24 años y de 35 a 44 años. En concreto, uno de cada cuatro españoles de 25 a 34 años (24,8%) elegiría la papeleta de Vox, frente al 16,2% que apoyaría a los socialistas. En la franja más joven (de 18 a 24 años), el 22,1% votaría al PSOE y el 20,8%, a Vox. Y en la franja de 35 a 44 años hay un empate técnico entre ambas opciones. La primera conclusión es, pues, que Vox está ocupando el espacio del PP entre los más jóvenes y amenaza la clásica hegemonía del PSOE.

Esta atracción por Abascal se reproduce en otra pregunta habitual del CIS. Uno de cada españoles de 18 a 24 años (23,9%) y dos de cada diez de 25 a 34 años (19,7%) consideran que Vox es el partido "más cercano" a sus propias ideas. En ambas franjas supera al PSOE, pero es en la franja más joven donde se ha producido el vuelco más significativo: hace un mes, los socialistas aún estaban seis décimas por encima de los ultras; un mes después, Vox le saca siete puntos al PSOE. De nuevo, el PP aparece como la tercera opción en todas las franjas hasta los 45 años, quedándose incluso por debajo del 10% entre los españoles de 18 a 24 años.

Hace cuatro décadas que el CIS pregunta en sus barómetros por la "autoubicación ideológica" de los encuestados en una escala del 1 al 10. El porcentaje mayoritario se sitúa en el 5, justo en el centro, desde hace mucho tiempo. En este caso, se colocan ahí el 21,6%; más hacia la izquierda se declaran el 41,5%; y más hacia la derecha, el 31,6%. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 12,9% de sitúa en el centro; el 47,2%, en la izquierda; y el 34,9%, en la derecha. Y entre los jóvenes de 25 a 34 años, el 14,5% de sitúa en el centro; el 46%, en la izquierda; y el 38,3%, en la derecha. Es decir, los más jóvenes se posicionan más en un lado o en otro del tablero, y no tanto en el centro, pero la mayoría opta por situarse en la izquierda.

Sin embargo, detrás de estos porcentajes globales hay un dato clave: los dos extremos han crecido si los comparamos con hace 10 años. Los españoles que se sitúan en 1 (extrema izquierda) han pasado del 4,5% al 16,1%, y llegan al 17,5% en la franja de 25 a 34 años. Y los que se colocan en el 10 (extrema derecha) han pasado del 1,3% al 9,1%, llegando al 12,8% en la franja de 25 a 34 años. Es decir, el electorado se ha polarizado al ritmo que lo ha hecho el ambiente político.

Los vaivenes ideológicos de los jóvenes están muy influenciados por los problemas que sufren y la percepción de si los partidos atienden sus inquietudes. Para calibrar esta variable, el CIS hace dos preguntas: cuál es el principal problema del país y cuál es el problema que más afecta personalmente a los encuestados. Se dan diferencias significativas. El 40% de los españoles señalan a la vivienda como el principal problema del país (hace un año que lidera este ranking), y hasta los 45 años, el porcentaje de inquietud supera la media estatal. En cambio, no hay coincidencia en el problema que más afecta: en el conjunto del electorado, la economía (28,1%) supera ligeramente a la vivienda (26,8%); en las franjas de edad hasta los 35 años, la vivienda se mantiene en cabeza con porcentajes que rozan o superan el 50%. La preocupación por la economía y la calidad del empleo entre los más jóvenes también es más alta que la media nacional.

Merece una mención lo que sucede con la inmigración. Los españoles la perciben como el tercer problema del país (18,9%), pero baja a la quinta posición de los problemas que más afectan personalmente a los ciudadanos (8,9%). ¿Los jóvenes piensan igual? Lo cierto es que la señalan como el principal problema más que el promedio estatal (21,1% en la franja de 18 a 24 años y 24,1% en la franja de 25 a 34 años), pero se queda por debajo de la media como problema que afecte directamente a los jóvenes, y cae a la séptima plaza entre los españoles de 18 a 24 años. Así pues, en esta cuestión no parece que los jóvenes perciban los supuestos efectos perversos de la inmigración que agita la extrema derecha.