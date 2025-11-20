El PP llama a Cerdán a la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo

El Partido Popular (PP) llevará a Santos Cerdán a la comisión de investigación del Senado sobre los escándalos de corrupción que salpican al Gobierno, tal y como anunció la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, al día siguiente de la salida de la cárcel del ex secretario de Organización del PSOE. Igualmente, García anunció que llamarán a declarar al que fuera su número dos en Ferraz, el diputado del Grupo Socialista por Jaén, Juan Francisco Serrano, que sigue como miembro de la Ejecutiva de los socialistas.

Para este último, además, ya hay fecha, el próximo jueves 4 de diciembre, veinticuatro horas antes de que arranque la campaña electoral en Extremadura. Aún no se sabe qué día acudirá Cerdán a la Cámara Alta, donde tiene obligación de acudir, aunque no de contestar a las preguntas de los diputados, en la misma comisión donde hace unas semanas estuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cerdán ya estuvo en la comisión impulsada por el Grupo Popular gracias a su mayoría absoluta en el Senado. Fue en abril de 2024, dos meses después de la primera operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), en la que se detuvo a Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama, y a otra decena de personas, un hecho que ya motivó la suspensión de militancia del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que sin embargo no se sustanció hasta este año, cuando Cerdán dejó de controlar el aparato de Ferraz.

Alicia García, en una rueda de prensa convocada este jueves en la Cámara Alta, aseguró que lo desvelado por el segundo informe de la UCO sobre Cerdán (aún queda otro, más en detalle sobre su patrimonio) "no es un caso aislado, es un patrón, es un método, es un sistema corrupto", concluyó, desde el antiguo salón de plenos del palacio del Senado. Para la portavoz del Grupo Popular en el Senado, estamos asistiendo a "la descomposición del Gobierno en mitad de la legislatura", tras detallar la Benemérita las comisiones o mordidas de hasta el 2% que Acciona pagaba a Cerdán por adjudicaciones de obra pública y pedir la Fiscalía 24 años de prisión para José Luis Ábalos, 19 para su íntimo colaborador, Koldo García, y 7 para el comisionista Aldama por el caso de las mascarillas.

Para García, la pregunta es "qué obtenía el Partido Socialista de este sistema corrupto". La portavoz de los conservadores, refiriéndose directamente al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, aseguró que "cuando los responsables de tu confianza están señalados por todos los frentes, estamos hablando de un sistema corrupto, y cuando los nombres que aparecen son tus dos secretarios de Organización, ministros, altos cargos, jefes de gabinete, asesores, socios parlamentarios, el entorno más íntimo del presidente, con su mujer y su hermano, no hablamos de una trama al margen del poder, hablamos de una trama dentro del poder, de una trama dentro del Gobierno y de una trama dentro del Partido Socialista", concluyó.