50 años de la muerte de Franco

Roca, Suárez, Carrillo y Becerril resuenan en el Congreso para conmemorar los equilibrios de la Transición

La Cámara Baja pone en valor el consenso que se produjo tras la dictadura para elaborar la Constitución

El actor Fernando Guillén Cuervo durante la representación de la obra documental 'Memoria en escena' en conmemoración del inicio de la democracia, en el Congreso de los Diputados, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España). ‘Memoria en Escena’ permite analizar aspectos fundamentales de la memoria democrática, recuperando los discursos de algunos políticos españoles que marcaron su compromiso con la democracia y la modernización de España, con la aprobación de la Constitución española de 1978. A través de un teatro documental, se llevan a escena los discursos de los políticos Enrique Tierno Galván, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, Miquel Roca y Soledad Becerril, realizados entre 1977 y 1979 en el Pleno del Congreso de los Diputados. 20 NOVIEMBRE 2025;DOCUMENTAL;CONGRESO; Ricardo Rubio / Europa Press 20/11/2025. FERNANDO GUILLÉN CUERVO;PATXI LÓPEZ;Ricardo Rubio

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

"Para la libertad, sangro, lucho, pervivo", cantó Joan Manuel Serrat en 1986 recuperando los ecos de Miguel Hernández. Aquellos versos se han escuchado este jueves en el hemiciclo del Congreso, en el 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, el líder del régimen que acabó con la vida del poeta. Sin embargo, el nombre del dictador no se ha escuchado en ningún momento en el pleno hasta el final del acto. Entre sus paredes solo han resonado los discursos de aquellos que hicieron posible la Transición y alumbraron la Constitución de 1978 en un evento bajo el nombre de Memoria en escena para conmemorar el medio siglo de democracia.

Más de cuarenta años después, Enrique Tierno Galván ha vuelto a subir a la tribuna de oradores para pronunciar el discurso que dio el 31 de octubre de 1978, apenas unos meses antes de que se aprobara la Constitución. Fernando Guillén Cuervo, el actor que le ha dado vida, ha recordado aquella época en la que se puso por primera vez ante una cámara de televisión para grabar 'La saga de los Rius'. "Estábamos saliendo de una España en blanco y negro y entrando en una España en color" ha recordado, haciendo una analogía con aquella primera serie que se grabó en color.

A Tierno Galván le ha seguido Miquel Roca, interpretado por Antonio Gil, con un discurso del debate del artículo 2 de la Constitución que recoge "el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". También se han escuchado las palabras de Adolfo Suárez, con la voz del actor José Manuel Seda; de Santiago Carillo, a quien ha dado vida Eduardo Velasco; y de una única mujer, Soledad Becerril, representada por la actriz Cuca Escribano.

El consenso de aquellos años que permitió la salida de la dictadura y la aprobación de la Constitución de 1978 que asentó la democracia en España se ha visualizado mediante la actuación de la acróbata Irene Aircrag. A la vez, la música al piano de María Herreros acompañaba una locución que reivindicaba aquellas palabras que hicieron posible el entendimiento tras el franquismo: "Concesión", "diálogo", "pacto". Un espíritu que se ha condensado en la interpretación de Vera Herrero de la canción 'España Camisa Blanca de Mi Esperanza'.

Ya con todo el mundo en pie, se ha oído por primera vez el nombre del dictador. "Españoles... Franco ha muerto", se escuchado con la voz de Carlos Arias Navarro. El hemiciclo ha estallado en aplausos.

La tradición de Las Hurdes se apodera del corazón de Cáceres

Talayuela, sin agua potable del grifo desde el martes por un problema de turbidez

Un juzgado de Cáceres condena a una empresa a pagar 7.500 euros por vulnerar el derecho a la huelga

Presentación de ‘Lecciones robadas, el cómic' en Cáceres, que une a abuelos y nietos a través de la memoria histórica

Pleno en el Ayuntamiento de Cáceres

El club ciclista GR100 reafirma su potencia internacional

Cáceres se moviliza por el 25N: gran manifestación contra la violencia machista

