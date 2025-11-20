Las seis veces que Juanma Moreno se enfrentó al caso mascarillas de Almería en el Parlamento: "No escuché nada"

La segunda fase del caso mascarillas de Almería le ha estallado al presidente andaluz, Juanma Moreno, a las puertas del debate del estado de la comunidad, que se celebrará la próxima semana. Todos los grupos de la oposición han anunciado que será uno de los ejes de sus intervenciones junto a la crisis sanitaria por los fallos en los cribados.

Aunque el Gobierno andaluz defiende la "falta de información" y el desconocimiento en torno a esta instrucción que arrancó en 2021 y que ha desembocado en la detención del presidente de la Diputación y del PP en esa provincia, Javier Aureliano García, este tema no es nuevo en la Cámara autonómica. Hasta en cinco ocasiones el grupo Por Andalucía lo ha incluido en sus preguntas al presidente dentro de la sesión de control.

"No dijo ni mu de la corrupción de su partido". "Está el caso de la compra fraudulenta de mascarillas". "Se sentía como un marciano cuando le hablaba de los asuntos de corrupción que afectan a su partido". La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, recordaba este miércoles sus distintas intervenciones en el Pleno para pedir respuestas al presidente de la Junta por el caso que investiga la Guardia Civil en Almería.

El primer enfrentamiento fue en 2021

En sede parlamentaria Moreno siempre ha defendido la respuesta de su partido. "Está fuera del Partido Popular; dimitió ese mismo día, ese mismo día se le dio de baja en el Partido Popular, y fue cesado de todos sus cargos", desgranó la primera vez que le preguntaron al respecto. Además de señalar a la bancada contraria, el presidente acusaba a la oposición de "embarrar" el debate por la cercanía de las elecciones.

"Ese mismo caso lo trajimos desde por Andalucía a reiteradas sesiones de control en el Parlamento para exigirle a Moreno Bonilla las explicaciones pertinentes", ha asegurado Nieto este miércoles en la rueda de prensa semanal del Parlamento. Allí ha definido como "perlas" las respuestas que le dio el presidente andaluz. Así, se ha inspirado en el exlíder del PP Pablo Casado para denunciar el "carácter más que reprochable de enriquecerte con el tráfico de mascarillas".

La primera vez que Nieto le preguntó a Moreno por el caso en el Parlamento fue el 24 de junio de 2021. En aquel momento, el dirigente popular acusó al de IU de hacer "demagogia" y afirmaciones "populistas". "Me ha hablado de un señor en Almería", señalaba el presidente de la Junta sin mencionar a Liria y recordaba que ya estaba fuera de las filas del partido, aunque no quiso profundizar porque "no es razonable".

Moreno evita responder

A Nieto no le valieron las explicaciones de Moreno y volvió a incidir en esta cuestión en hasta tres ocasiones entre febrero y marzo de 2022: "La última vez que intercambiamos impresiones en la sesión de control me decía usted que se sentía como un marciano cuando le hablaba de los asuntos de corrupción que afectan a su partido". El presidente le recriminó "la matraca de la corrupción" y evitó dar ninguna respuesta: "No he escuchado nada".

No solo Nieto le preguntó a Moreno por este caso en aquella época. La entonces portavoz de los socialistas en la Cámara autonómica, Ángeles Férriz, también aprovechó la sesión de control al presidente del 21 de febrero para que este diera alguna explicación. "¿Le parece bien que Ayuso contratara en plena pandemia con comisiones a sus familiares? ¿Esto no es lo mismo que ha hecho la Diputación de Almería, del PP?". El presidente no dio respuesta alguna.

"Cada vez que le pregunto por la corrupción de su partido, a usted le entra por este oído y le sale por este, pero yo le voy a seguir pidiendo explicaciones". La última vez que la portavoz de Por Andalucía preguntó por este caso en un pleno fue el 24 de marzo de 2022. En aquella ocasión el presidente de la Junta ni siquiera hizo referencia a las explicaciones que le pedía la dirigente de Izquierda Unida en su pregunta.