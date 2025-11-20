Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juicio al fiscal general

El Supremo condena a dos años de inhabilitación al fiscal general por revelación de datos reservados

Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). García Ortiz está acusado de un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la pres

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). García Ortiz está acusado de un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la pres / Diego Radamés - Europa Press

Ángeles Vázquez

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como autor de un delito de revelación de datos reservados a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales.

Gallardo promete restablecer la financiación recortada a la cooperación internacional en Extremadura

“Cáceres ya no es la locomotora del turismo extremeño, y eso es gravísimo”

Plasencia abre su ayuntamiento para un rastrillo a beneficio de mujeres de Venezuela

El bailaor Diego Andújar, el cantaor Daniel Castro y el tocaor Antonio Carrión, en el Festival Flamenco de Cáceres

El Gobierno reclamará judicialmente el archivo de Franco "para que todo el mundo pueda documentar la represión"

La Junta teme que el criterio de reparto del impuesto a la banca “siente un precedente” para otros tributos
