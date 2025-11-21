Pujol recibe el alta a dos días del inicio del juicio

El expresidente catalán Jordi Pujol deberá hacer convalecencia en casa y no podrá hacer vida normal una vez dado de alta en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona, según ha explicado su médico personal, Jaume Padrós.

"Una persona de 95 años y con muchas patologías de base tiene una gran fragilidad y el riesgo es superior ante una neumonía", ha señalado en una entrevista en Catalunya Ràdio. Padrós ha pedido que no sea pública la comparecencia por videoconferencia del lunes de Pujol ante el tribunal que debe evaluar su salud. "La exposición pública de una persona frágil no me parece adecuada, desde el punto de vista humano es una vulneración de su dignidad y honorabilidad, más allá del cargo y de haber sido presidente del país", ha argumentado.

Padrós ha puntualizado que una neumonía que requiere hospitalización "no es algo banal". Por ello, ha dicho que el expresidente deberá continuar el tratamiento desde casa y seguir con la convalecencia.

"Un juicio no es una conversación informal"

El médico personal de Jordi Pujol ha afirmado que el expresidente siempre le ha manifestado la voluntad de estar en el juicio contra su familia que comienza el lunes en la Audiencia Nacional por varios delitos de corrupción. Pero ha insistido en que los médicos consideran que no está en condiciones de afrontarlo. "Un juicio no es una conversación informal, sino que requiere una capacidad cognitiva plena, tienes que argumentar y responder. No está en esas condiciones ni mucho menos", ha añadido.

Preguntado por el hecho de que Jordi Pujol tenga que comparecer el lunes por videoconferencia ante el tribunal para que evalúen su estado de salud, el médico personal del expresidente dice que el tribunal tiene la potestad de hacerlo y no la discute, pero sí pide que no sea pública. En este sentido, ha defendido que se debe preservar "la honorabilidad y la dignidad" de cualquier persona "frágil".

El informe forense encargado por la Audiencia Nacional concluye que el expresidente de la Generalitat no está en condiciones de ser juzgado, pero aun así lo ha citado a comparecer el lunes para evaluar su salud.