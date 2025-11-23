POLÉMICA
Ayuso vuelve a cargar contra Sánchez: "Se mantiene gracias a la mayor corrupción que existe, escaños por negocios e impunidad"
La presidenta de la Comunidad de Madrid arremete contra la legitimidad del Gobierno de Sánchez al asegurar que "la trama navarra llevó a Bildu a apoyar la moción contra Rajoy"
Andrea San Martín
El cruce de acusaciones entre Moncloa y Puerta del Sol no tiene fin. Esta vez ha sido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la que tres días después de conocerse la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados relacionados con su pareja, Alberto González Amador, recurre a la red social X para criticar los casos de corrupción que salpican al sanchismo y arremeter contra la "legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez" que, según Ayuso, se mantiene en La Moncloa "gracias a la mayor corrupción que existe: escaños por negocios e impunidad, como pretenden con la amnistía o colocados en empresas como Telefónica y todo tipo de organismos públicos".
Además, sostiene que "la trama navarra llevó a Bildu a apoyar la moción contra Rajoy y a la investidura de Sánchez, sin luz ni taquígrafos. Con el PNV y Koldo de fondo". Y añade: "Esta es la gran corrupción del proyecto de Sánchez: sobre qué se asienta; más allá de prostitución, fontaneras, cátedras y chistorras, lo que es sórdido, machista, asqueroso y delictivo".
Críticas a la legitimidad del Ejecutivo
La dirigente del PP subraya que, "con o sin Cerdán en el PSOE", "el sanchismo se mantiene en La Moncloa gracias a la mayor corrupción que existe" y concluye que "por eso este Gobierno carece de toda legitimidad: por cómo llegó (y ahora se sabe con datos contrastados), y por cómo a título lucrativo se beneficia cada día que sigue, pues vive de ello".
Asimismo, Ayuso remata su mensaje responsabilizando a EH Bildu y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de ser "muñidor de la memoria democrática contra nuestra Transición y nuestra Constitución" y advierte de que el Ejecutivo y sus socios "no quieren una España unida de izquierda a derecha" y que su proyecto es "profundamente corrupto desde el punto de vista legal y moral".
