El Gobierno pausa el relevo del fiscal general hasta el regreso de Sánchez de su gira africana

El Consejo de Ministros no tiene previsto llevar este martes la propuesta para nombrar a un nuevo fiscal general tras la renuncia de Álvaro García Ortiz tres días después del fallo del Supremo que lo condena a una pena de inhabilitación para el ejercicio de su cargo. Fuentes del Gobierno trasladan sobre su relevo que no se tomarán decisiones hasta que Pedro Sánchez regrese a Madrid de su gira africana, tras participar en la cumbre del G20 en Sudáfrica este fin de semana y acudir este lunes a la cumbre Unión Africana-UE en Angola. La vuelta del jefe del Ejecutivo, que esta noche asistirá a la cena ofrecida por el presidente anfitrión de la cumbre, se prevé a mediodía de este miércoles.

El procedimiento para un nuevo nombramiento ya está en marcha, pero las decisiones se tomarán a partir de este martes por la tarde. En la última parada de su gira africana, Pedro Sánchez ha asegurado que el nuevo nombramiento se producirá “en un breve espacio de tiempo”.

En declaraciones a los medios, antes de participar este mediodía en la ceremonia de apertura de la Cumbre Unión Africana-Unión Europea, el jefe del Ejecutivo ha valorado que el contenido de la carta de dimisión de Álvaro García Ortiz “refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General del Estado todo este tiempo” para añadir que, pese a la sentencia condenatoria, “tiene todo mi respeto y consideración”.

Este domingo, durante su rueda de prensa tras participar en la cumbre del G20 en Sudáfrica, el jefe Ejecutivo rompió sus tres días de silencio desde que se conoció la sentencia para concluir que"respetamos el fallo y lo acatamos, pero en una sociedad democrática podemos manifestar nuestra discrepancia".