España-Ucrania
Sánchez reitera su apoyo a Zelenski en una llamada telefónica tras los últimos avances en la negociación de paz
El presidente le ha trasladado a su homólogo ucraniano que tras casi cuatro años de guerra "la determinación" sigue siendo firme
EP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este lunes una conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, en la que ha reiterado el apoyo de España, después de las últimas negociaciones en Ginebra entre Washington y Kiev.
Sánchez le ha trasladado a Zelenski que tras casi cuatro años de guerra "la determinación y el apoyo a Ucrania siguen siendo firmes", según trasladan fuentes gubernamentales, y que España y Europa apoyan una paz que respete la soberanía del pueblo ucraniano porque solo así será una paz "realmente justa y duradera".
Asimismo le ha asegurado que la UE está comprometida en continuar brindando apoyo a Ucrania en busca de una paz "firme", en un contexto de intensas negociaciones a varias bandas sobre el plan de paz.
Sánchez ha conversado con su homólogo ucraniano desde Luanda, donde este mismo lunes se ha celebrado una reunión informal del Consejo Europeo en la que los líderes de la UE han abordado este mismo asunto. Después de este encuentro, el jefe del Ejecutivo advirtió que aún quedan muchos puntos que debatir.
Zelenski se reunió con Sánchez el pasado martes, cuando estuvo de visita oficial en España, visitó el Congreso de los Diputados, mantuvo un encuentro con el Rey, Felipe VI y un encuentro con Sánchez en La Moncloa.
