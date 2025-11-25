Comunidades autónomas
Azcón, en el foro España 360: "Si no hay presupuesto por segundo año, lo lógico es ir a elecciones en Aragón"
El presidente aragonés inaugura el Foro 360 e insiste en que intentará aprobar los presupuestos de 2026 con la misma mayoría parlamentaria que en 2024 y asegura que "no quiere" apretar el botón del adelanto electoral
Laura Carnicero
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado que "lo lógico es ir a elecciones anticipadas" si no consigue aprobar un presupuesto para la comunidad autónoma "por segundo año consecutivo". El líder del PP en Aragón ha asegurado, no obstante, que "no quiere" apretar el botón del adelanto electoral, pero ha defendido que será "coherente" y lo hará de no obtener los apoyos que necesita para la tramitación del proyecto presupuestario de 2026. Igual que se lo reclaman al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a él no le quedaría otro camino que el del anticipo de la cita con las urnas.
Así lo ha manifestado el presidente aragonés en el foro España 360 organizado por Prensa Ibérica, en el diálogo que ha inaugurado las jornadas en las que diversos presidentes autonómicos y consejeros de los gobiernos de las comunidades autónomas van a analizar la actualidad y los problemas que preocupan a los españoles entre hoy y mañana, en Madrid.
Bajo el título 'El impulso económico y empresarial de Aragón en la España de las autonomías', el director de El Periódico de España, Armando Huerta, ha entrevistado al presidente aragonés, con asuntos como las inversiones pendientes, la financiación autonómica, la política fiscal o las relaciones entre el PP y el PSOE como los dos grandes partidos de gobierno.
En este contexto, Azcón ya no oculta que el adelanto electoral está más cerca en Aragón, salvo un acuerdo con Vox, con quienes todavía no se está negociando ni se ha hablado, ni siquiera, del techo de gasto. El PP sigue necesitando los votos de sus siete diputados en las Cortes de Aragón para poder sacar adelante las cuentas. Y, como declaró este lunes Santiago Abascal en un mitin en Zaragoza, aunque han llegado a acuerdos en otras comunidades autónomas, no lo han conseguido en Aragón. En la misma línea, Azcón se ha preguntado por qué lo que es posible en comunidades como la Comunidad Valenciana o Murcia, no es posible en Aragón.
