Procedimiento judicial
Errejón recurre su procesamiento por la presunta agresión sexual a Mouliaá al no ver "mínimos indicios" de culpabilidad
El exdiputado critica el "inventado relato" de la actriz: Su "único ánimo" para denunciar ha sido "obtener una notoriedad e ingresos"
EP
El exdiputado Íñigo Errejón ha recurrido su procesamiento por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de octubre de 2021, al entender que no existen "mínimos indicios" de culpabilidad.
A través de un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, su defensa sostiene que las diligencias practicadas durante la fase de investigación "descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante".
Errejón asegura que el testimonio de Mouliaá "no reúne los requisitos jurisprudencialmente exigidos de verosimilitud, ausencia de incredibilidad subjetiva y persistencia en la incriminación".
Dicho eso, el exportavoz parlamentario de Sumar señala que "el único ánimo" que ha llevado a Mouliaá a denunciar a una persona de su "relevancia pública" ha sido "obtener una notoriedad e ingresos de los que carecía hasta ese momento, después de varios años sin trabajar, aprovechándose del impacto mediático de su dimisión.
"Para 'subirse a una ola' de la que, a fecha de hoy, no se ha bajado, habiendo adquirido una evidente popularidad y conseguido una frecuente presencia en medios de comunicación", añade.
La defensa pide, por ello, el sobreseimiento libre y el archivo del procedimiento abierto contra Errejón, después de que el juez Adolfo Carretero acordara procesarle al entender que sí existen indicios y considerar coherente la versión de Mouliaá.
