Manos Limpias niega interés político en la causa contra Begoña Gómez tras las acusaciones de su ex abogado

La organización Manos Limpias ha cargado este martes contra Carlos Perales, el que fuera su abogado en la causa abierta contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Niega que ésta tenga un interés político y explica que su renuncia se debe a "la falta de confianza y falta de colaboración con las otras acusaciones populares". Ya ha sido sustituido por Antonio Lechuga e Inmaculada Yáñez, de Soriano I Piqueras abogados.

Este lunes se supo que Perales, que ejercía la representación letrada en nombre de sindicato --cuya denuncia dio origen al procedimiento contra la mujer de Pedro Sánchez-- renunciaba alegando que el "encargo jurídico" inicial "de naturaleza estrictamente técnica" ha ido "transformándose" en un asunto "cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática".

Según Manos Limpias, sin embargo, las decisiones en el procedimiento en el Caso Begoña Gómez se formalizan de manera colegiada bajo la dirección letrada de Hazte Oír, "sin que bajo ningún concepto, correspondan a naturaleza política, se atienen escrupulosamente al más estricto y escrupuloso respeto al Estado de Derecho". Por ello lamentan que "el abogado cesado haya violado, por otra parte, el código ético de la abogacía", agregan en en un comunicado.

El despacho de Perales, Preico Jurídicos, señalaba, sin embargo, que en transcurso de la instrucción de esta causa observar "cómo las decisiones estratégicas en torno al litigio ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico".

Este escrito de Preico fue remitido al Juzgado de Instrucción número 41 y en él se informaba al juez Juan Carlos Peinado de la "renuncia conjunta a la representación procesal y defensa" en la causa contra Begoña Gómez, en la que también ha acordado la desvinculación del mismo "de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)".