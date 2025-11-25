Peramato, una fiscal de prestigio que defendió el ‘solo sí es sí’ e impulsó la lucha contra la violencia vicaria

Por cuarta vez, una mujer será fiscal general del Estado en España, y también por cuarta vez el Gobierno de Pedro Sánchez ha elegido para el cargo dentro de la Unión Progresista de Fiscales, de la que Teresa Peramato fue presidenta. De esta asociación de corte progresista, minoritaria en la carrera, ya salieron María José Segarra, Dolores Delgado y finalmente Álvaro García Ortiz, cuya renuncia se materializó este lunes a pesar de que aún no se conocen las razones de la sentencia que le han inhabilitado por dos años por un delito de revelación de datos reservados.

En su última elección, en todo caso, el Ejecutivo se decanta por un perfil de gran prestigio en la carrera. Peramato, con 35 años de antigüedad como fiscal, es una de las mayores expertas en nuestro país en la lucha contra violencia machista, que lideró como fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer entre mayo de 2021 y enero de 2025. En el ejercicio de esta responsabilidad realizó una férrea defensa pública de las bondades de la denominada ley del solo si es sí, pese a la polémica por las rebajas de condena de agresores sexuales que obligó a modificar posteriormente la norma.

Además, y por primera vez, el Gobierno de coalición elige para dirigir a los fiscales a una profesional que ya está en el más alto escalafón de la carrera como jefa de la sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, puesto al que ascendió en enero de este año con el voto en contra del sector mayoritario en el Consejo Fiscal. Sus tres predecesores no tenían esta consideración de fiscal de Sala.

Carácter firme

Se la describe como una mujer de carácter firme. "Sabe mandar pero con mano izquierda" señalan en su entorno, desde donde destacan su compromiso con las mujeres --también como impulsora de una penalización específica para los agresores machistas contra sus hijos-- y su sensibilidad con las capas más vulnerables de la sociedad. Otras fuentes consultadas por EL PERIÓDICO destacan su oratoria y su excelencia jurídica. "Es imbatible", afirman.

La fiscal de Sala delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, durante una entrevista para Europa Press, en la sede de la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer, a 6 de noviembre de 2023, en Madrid (España). Teresa Peramato fue, a / Alejandro Martínez Vélez

Peramato, que también es fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal, era ya en 2005 fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid, y dos años más tarde formaba parte del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, que se publicó en 2007.