El ex de Vilaplana revela que la periodista vio otro vídeo a las 19.07 horas con los destrozos en el Poyo mientras estaba con Mazón

El periodista del canal de televisión À Punt Xavier Carrau, expareja de la comunicadora Maribel Vilaplana, ha revelado este miércoles a través de la red social X que a las 19.07 horas de la tarde del 29 de octubre se compartió en un chat familiar que tienen el primer vídeo que evidenciaba la dramática situación del barranco del Poyo. "19:07 Compartimos en chat familiar este video. Todos respondemos al minuto aterrorizados", señala el mensaje que ha publicado Carrau.

Este pasado martes, después de que Levante-EMV publicara que su expareja acercó a Carlos Mazón a las proximidades del Palau, Carrau escribió: "Se abre un abismo de consecuencias imprevisibles". Horas después, ya de noche, insinuó que el vídeo donde se ve cómo el agua arrasaba la pasarela de Picanya circuló en un chat familiar. "Recordemos: entre las 18:50 y las 19:15 este es solo uno de los videos que volaban en redes y grupos de trabajo, amigos, familia, vecinos…". Esta mañana lo ha confirmado: "19:07 Compartimos en chat familiar este vídeo. TODOS respondemos al minuto aterrorizados".

Este diario ya publicó hace unas semanas que en un grupo familiar de la comunicadora se compartió otro vídeo sobre la grave situación de Utiel, a las 17.40 horas, al que la acompañante de Mazón esa tarde respondió con un emoticono de sorpresa.

A las 19.07 horas, momento en el que se comparte este vídeo del hundimiento de la pasarela de Picanya, Vilaplana y Mazón ya habían salido del restaurante El Ventorro tras la larga comida del día 29 de octubre, mientras se celebraba el Cecopi y la situación ya era extremadamente compleja en la provincia de Valencia.

Según el testimonio ante la jueza de la propia Vilaplana, a esas horas estarían charlando en la plaza de Tetuán de la ciudad, junto a la entrada del aparcamiento Glorieta-Paz donde Vilaplana había dejado su vehículo.

Ese momento, las 19.07 horas, forma parte de los 37 minutos de desconexión del presidente valenciano, entre las 18.57 y 19.34 horas. A las siete y diez de la tarde, de hecho, Mazón no coge una llamada de Salomé Pradas, en que esta iba a informarle del envío del Es Alert, según ha reconocido la exconsellera.