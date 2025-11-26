CASO LEIRE DÍEZ
El juez del caso Leire Díez cita a Antonio Hernando y a Santos Cerdán como testigos el 2 de febrero
El magistrado Arturo Zamarriego les llama por la reunión que mantuvieron con la "fontanera" de los socialistas
El juez del caso Leire Díez, Arturo Zamarriego, ha citado como testigos el 2 de febrero al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructura Digitales, Antonio Hernando por sus reuniones con la exmilitante socialista. También deberán comparecer en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid los empresarios Alejandro Hamlyn y Luis del Rivero.
Asimismo, el instructor reclama al Partido Socialista para que aclare su Leire Díez "es o ha sido afiliado al PSOE y, en tal caso fecha de alta y cese como afiliada"; y que explique "si desempeñó alguna actividad en el seno del partido, y en su caso, si recibió algún tipo de remuneración por dicha actividad".
Suscríbete para seguir leyendo
- La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
- El dueño de una finca de Cuartos del Baño impide al Ayuntamiento de Cáceres que pasen las máquinas para arreglar el acceso
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- ¿Te ha tocado ser miembro de una mesa electoral en Cáceres? Ya se ha celebrado el sorteo
- Así ha sido el día más tenso de la historia de Cuartos del Baño: policía local y Guardia Civil de Cáceres intervienen después de que el dueño de otra finca impida que pasen las máquinas
- Esther Rodríguez Rojo, desde su tienda de moda 'efecto dominó' en Cáceres: 'Pasan primero por el Eroski y luego se acercan por aquí
- La mala combustión de una caldera en Cáceres deja herida a una familia entera (incluido dos bebés), que ya han recibido el alta hospitalaria
- Rosso, 40 años como faro del comercio de Cáceres: 'cada vez sacamos antes la decoración de Navidad