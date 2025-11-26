Tribunales
El propietario del Ventorro entrega al juzgado la factura de la sobremesa de Mazón con la periodista el 29-O
La jueza de la dana pidió la factura de la comida junto a una imagen y las dimensiones del reservado para comprobar si era complicado escuchar las conversaciones que el presidente de la Generalitat mantenía con motivo de la emergencia
Laura Ballester
El propietario del restaurante El Ventorro ya ha entregado la factura de la comida entre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón y Maribel Vilaplana el pasado 29 de octubre. El Partido Popular abonó 165 euros por "dos menus concertados", que no se especifica. Tampoco aparece la hora de la factura.
El restaurador también ha entregado una fotografía del reservado del Ventorro donde Mazón y Vilaplana pasaron la sobremesa del 29-O.
La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, dictó el lunes un auto en el que requería al propietario del restaurante El Ventorro una fotografía y las medidas de la sala donde comieron el presidente de la Generalitat y una periodista el 29 de octubre de 2024. La magistrada también solicitó que aportara la factura de esa comida.
La magistrada se acogió al auto de la Audiencia de València para recordar que los magistrados de la sección segunda estimaron la pertinencia de la declaración de la testigo, la periodista Maribel Vilaplana, que podría haber escuchado lo que "el presidente de la Generalitat dijera al comunicarse telefónicamente con la entonces Consellera de Justicia e Interior, o bien comentarios que el 'president' pudiera hacer a raíz de dichas conversaciones". Según Vilaplana, Mazón se apartaba para hablar y no podía escuchar el detalle de las conversaciones del jefe del Consell, por las dimensiones de la sala. Al contrario de lo que aseguró el propietario del restaurante, quien aseguró que el espacio donde comieron el jefe del Consell y la periodista era de dimensiones más reducidas.
Para salir de dudas, las acusaciones populares que ejercen Ciudadanos y Compromís, solicitaron que el propietario aportara una imagen del reservado donde comieron Carlos Mazón y Maribel Vilaplana. "Respecto de la petición de aportación por el testigo de una fotografía de la sala reservada, la estimación de dicha petición se basa en la necesaria valoración de la posibilidad de escuchar, por quienes se encontraban en dicha sala, los comentarios o las conversaciones que hubiera podido efectuar el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en relación a la emergencia de la dana", asegura la magistrada en el auto dictado y notificado hoy a las partes. "Con idéntica motivación -continuó la magistrada-, y dado que la fotografía por sí sola no permite determinar el tamaño exacto de la sala, es preciso que se facilite por el titular del restaurante las medidas de ancho y de largo de la sala donde tuvo lugar la comida".
