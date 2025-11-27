En Directo
Corrupción
Ábalos y Koldo en el Supremo, en directo: Anticorrupción pide prisión sin fianza
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que envíe al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García a prisión provisional al considerar que ahora sí existe riesgo de fuga, ya que se enfrentan a penas de hasta 30 años de cárcel por los presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia.
El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha solicitado el ingreso en prisión incondicional --sin fianza-- del exministro José Luis Ábalos y la misma medida para el que fuera su asesor Koldo García durante las vistillas convocadas este jueves en el Tribunal Supremo por el instructor del caso Koldo, a efectos de resolver sobre la modificación de las medidas cautelares que ya pesaban sobre ellos en la causa relativa al pelotazo de las mascarillas en Transportes. Entre sus argumentos, ha alegado que "es la pertenencia al Gobierno lo que permitió a ambos cometer este delito".
