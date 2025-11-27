Cronología de dos meses de crisis de los cribados en Andalucía: qué se ha hecho y qué queda por hacer

Hace 50 días que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció las primeras medidas para intentar paliar los retrasos en el cribado de cáncer de mama que acababan de estallar y que han provocado la mayor crisis desde su llegada a San Telmo. Ese 8 de octubre, Moreno dio dos titulares importantes: la primera partida económica destinada a esta crisis, 12 millones de euros, y la fecha final (30 de noviembre) para llevar a cabo las pruebas pendientes de aquellas mujeres con resultados dudosos. Casi dos meses después, Moreno llega este jueves al Debate sobre el estado de la Comunidad con algunos deberes hechos con relación a los protocolos de detección precoz de cáncer pero con asignaturas pendientes en materia de sanidad pública.

Desde ese 8 de octubre, el día que Moreno aceptó el cese de la entonces consejera de Sanidad, Rocío Hernández, la Junta ha presentado una batería de medidas, conocidas como "el plan de choque", para intentar mitigar un problema que, según la Junta, ha afectado a 2.317 mujeres. Ese día Moreno habló por primera vez de una "profunda remodelación" del sistema sanitario público y desde entonces no han dejado de llegar anuncios sobre nuevos proyectos e inversiones. Sin embargo, en estos dos meses, las relaciones con Amama, la asociación de mujeres con cáncer de mama que reivindicó el escándalo de los cribados, se han roto y la ciudadanía ha mostrado su malestar con el gobierno hasta en tres manifestaciones.

Más de 100 millones y un plazo límite

El Gobierno de Juanma Moreno asumió el pasado 1 de octubre la gravedad de los fallos en el sistema de cribado del cáncer de mama. A partir de ahí defendió tres acciones: primero, disculparse y tratar de delimitar el problema (más de 2.000 casos y el 90% en el Virgen del Rocío). Segundo, plantear un plan de choque para resolverlo en un plazo determinado (contrataciones para el Virgen del Rocío y pruebas de mamografías antes del 30 de noviembre). Y, tercero, depurar responsabilidades a modo de cortafuegos (hasta seis ceses y dimisiones en menos de 50 días).

El primer plan de choque de la Junta se centró en el Virgen del Rocío, con una inversión de 12 millones de euros para ampliar su capacidad. Ese día se anunció la incorporación de 119 profesionales en los próximos años: entre ellos 65 facultativos en radiodiagnóstico. Sin embargo, la propia Consejería reconoce que la falta de radiólogos en la bolsa de empleo está complicando la contratación de profesionales. En cuanto a las pruebas diagnósticas pendientes, se comprometieron a realizar el total de las mamografías y ecografías antes del 30 de noviembre.

El 15 de octubre, el nuevo consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, anunció un nuevo plan de choque destinado a los cribados de cáncer de colon y cáncer de cuello de útero, dos protocolos que alcanzan las casi 400.000 personas en Andalucía. En total, se realizarán 586 contrataciones y se invertirán 89 millones en nuevos equipos, pagos extra a la plantilla y estrategias de digitalización.

La Comisión de seguimiento

El 21 de octubre la Junta constituyó la Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama. Se trata de una mesa de expertos, especialistas en radiodiagnóstico de hospitales, colegios profesionales, representantes de sociedades científicas, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes. La Asociación Amama decidió no acudir a la primera reunión y se levantó de la segunda por discrepancias con un acuerdo de confidencialidad.

En la primera reunión, Sanz anunció que ya se había realizado la mamografía a 1.778 mujeres de las 2.317 que no fueron informadas. Todavía quedaban 539 pruebas pendientes a un mes vista. En su segundo encuentro, el consejero aseguró que tan solo quedaban 217 pruebas pendientes. Este miércoles ha confirmado que las pruebas pendientes finalizarían el 28 de noviembre, dos días antes de que finalice el plazo.

Comunicación, IA y denuncias de Amama

Con todo, la Junta tiene varios frentes abiertos de cara a los próximos meses. En primer lugar, ejecutar los dos planes de choque que ha anunciado con un presupuesto total de más de 100 millones de euros y superar las dificultades que está encontrando para formalizar los contratos de personal anunciados.

También tiene por delante una transformación en el circuito de información a las futuras mujeres que se realicen el cribado de cáncer de mama. En esta última comisión de seguimiento, los expertos han puesto sobre la mesa la revisión del circuito del programa (invitación, cita, realización de la mamografía, lectura, resultados y derivaciones) para mejorarlo. En este sentido, también está entres sus planes simplificar y consensuar la información que reciben las mujeres, tanto en las cartas como en SMS y en ClicSalud+.

La Inteligencia Artificial también es un proyecto a futuro para el SAS. Sanidad ha invertido 4 millones de euros para poner en marcha en hospitales de las ocho provincias el proyecto piloto basado en IA que se viene aplicando en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde no se ha detectado ningún fallo en el cribado.

Finalmente, Sanidad también debe abordar dos posibles procesos judiciales con la Asociación Amama y con las afectadas que están denunciando al Gobierno andaluz a título individual, por el momento ya se supera la veintena de denuncias. Por el momento, la Fiscalía de Sevilla está investigando un supuesto "borrado y manipulación de pruebas diagnósticas" en la plataforma de acceso público del Servicio Andaluz de Salud. En este sentido, la Junta también está pendiente de tomar medidas administrativas contra Amama por la negativa ante su requerimiento pidiendo los datos de las mujeres afectadas que habían denunciado su caso a la asociación.