Torres responde a Aldama: "Hoy era el día para que llevara ante el juez pruebas. Él sí debe estar muy preocupado"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Victor Torres, ha acusado este jueves al empresario Víctor de Aldama de no haber presentado ante el juez ninguna prueba que respalde las "acusaciones gravísimas" formuladas contra él en el marco de la investigación judicial.

Torres, a su llegada al foro 'España 360' organizado por Prensa Ibérica, ha sostenido que "hoy era el día para que el señor de Aldama llevara ante el juez pruebas de que yo había estado con mujeres explotadas sexualmente. Y de que yo me había reunido con él muchas veces para una refinería ilegal en Canarias para demostrar que yo había solicitado comisiones o mordidas." "No ha podido demostrar ni entregar ninguna prueba porque no tiene ninguna prueba", ha sentenciado, "lo que he sufrido son acusaciones absolutamente falsas".

Aldama declara ante el juez que se reunió veces con Torres

El comisionista Víctor de Aldama ha asegurado a la prensa tras finalizar su declaración en la Audiencia Nacional por el caso de las mascarillas en Canarias que el expresidente de esta Comunidad y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, "debería de estar preocupado, bastante". Este empresario, sobre el que pesa una petición de 7 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción, ha asegurado de nuevo haberse reunido con el.

Ante en juez Ismael Moreno, el calificado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como "nexo corruptor", ha declarado durante cerca de una hora, centrándose en la supuesta implicación de Torres en la venta de mascarillas por parte de las empresas de la trama en las Islas Canarias. Según su versión, el expresidente de esta Comunidad insular estaba obsesionado con obtener una cartera ministerial a cambio de todos los favores que estaba haciendo.

Asimismo, Aldama ha explicado que el supuesto pago de 10.000 euros que de forma recurrente hacía a Koldo García tenía como finalidad "abrir las puertas" en todas las Administraciones, incluida la de Canarias, con Torres de presidente. Fuentes de la defensa de este empresario han señaladao a EL PERIÓDICO que el comisionista no ha aportado nueva documentación al Juzgado Central de Instrucción número 2; en cualquier caso, apuntan, la UCO ya dispone de toda la que estaba en su teléfono, que le acaba de ser devuelto.